New World teilt erste Roadmap für 2023 – Kündigt Raidboss und neue Crafting-Skills an

Die Entwickler von New World haben in einem neuen Video einen Ausblick für kommende Updates gegeben. Diese sollen teilweise noch Ende 2022 oder dann 2023 erscheinen. Besonders der erste Raid-Boss im Spiel klingt dabei sehr spannend. Zudem wurde eine neue Kampagne mit Twitch-Streamern angekündigt.

Was soll an neuen Inhalten kommen? Zu Beginn des Videos sprechen Scot Lane und seine Gäste über Anpassungen an der Roadmap. Die folgenden neuen Inhalte sind geplant:

Zwei neue Dungeons, von denen der erste ein einzigartiger Mix aus Amrhein und Starstone werden soll.

Im Dezember kehrt das Winterkonvergenz-Event zurück.

Der Sandwurm, der durch Brimstone Sands springt, soll zu einem echten Raidboss werden. Dieser soll „bald“ auf dem PTR-Server anspielbar werden.

Der Außenpostensturm soll „bald“ serverübergreifende Warteschlangen bieten. Das wird vor allem kleineren Servern helfen, häufiger in dem Modus spielen zu können.

Es wird ein besseres Transmog-System kommen.

Es soll ein besseres System zum Managen mehrerer Ausrüstungen kommen. Das ist gerade für die Mutationen in Dungeons notwendig.

Im Frühling wird es ein neues Event geben, das sich dann auch jährlich wiederholt.

Es soll neue Crafting-Skills geben. Genaue Details dazu wurden nicht verraten.

Zudem verriet Lane, dass die Leaderboards für PvP-Arenen aus der letzten Roadmap nicht rechtzeitig fertig wurden und erstmal weiter aufgeschoben werden.

Bereits einige Wochen zuvor hatte Lane dem Streamer Asmongold verraten, dass auch Mounts in Arbeit sind (via YouTube). Diese haben wir im neuen Gebiet Brimstone Sands schmerzlich vermisst. Ob diese aber noch Anfang 2023 erscheinen, ist derzeit unklar. In diesem Dev-Update wurden sie nicht erwähnt.

Waffen sollen schneller angepasst werden, Kriege bekommen einen Practice Mode

Worum ging es noch im Video? Bei der Waffen-Balance wollen die Entwickler künftig schneller und härter reagieren, damit eine Waffe nicht über Wochen oder Monate dominiert. Als Nächstes soll wohl ein Nerf für Musketen kommen.

Bei den Kriegen soll eine Funktion kommen, die die maximale Zahl von Kriegen pro Tag für eine Person limitieren soll. Damit sollen Kompanien gezwungen sein, auch mal auf andere als die immer gleichen Spieler zu setzen. Außerdem wird es einen Cooldown von 3 Tagen geben, an denen ihr keinem Krieg beiwohnen könnt, wenn ihr eine Kompanie verlassen habt.

Für die Zukunft sind zudem „Practice Wars“ geplant, also eine Übungskarte für die Kriege. Allerdings stehen diese derzeit nicht auf der Roadmap für die kommenden Monate.

Alle Details erfahrt ihr in diesem YouTube-Video:

Neue Influencer-Kampagne soll Streamer zurück zu New World holen

Was hat es mit der Influencer-Kampagne auf sich? Mit den „Fresh Start“-Servern am 2. November wird New World die Kampagne „Return to Aeternum“ starten. Darin geht es darum, welches der vier Teams bis zum 18. November am meisten Erfolge abschließen kann.

Zudem gibt es wieder Twitch-Drops für die Zuschauer.

Bei dem Event wird eine neue Technik ausprobiert, mit der Ingame Werbung angezeigt wird, die jedoch nur in einem Twitch-Stream sichtbar ist. Ein Beispiel könnt ihr euch hier auf Twitter anschauen:

An dem Event nehmen bekannte Streamer wie Asmongold, Dhalucard, YoDa und KingGothalion teil. Wer die Twitch-Drops abräumen möchte, muss den jeweiligen Streamern zuschauen.

Mehr zu den „Fresh Start“-Servern am 2. November erfahrt ihr hier:

New World erfüllt nach 14 Monaten den größten Wunsch der Spieler, bringt neue Server mit besonderen Regeln

Was sagt ihr zu den neuen Infos? Werden die geplanten Neuerungen euch länger im Spiel halten? Und welcher Inhalt fehlt euch in New World, der nicht in dieser Liste steht?