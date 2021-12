In New World startet am 14. Dezember das Winterkonvergenz-Event. Das bringt neue Events und Quests, sowie etliche Belohnungen, die ihr bei einem speziellen Händler eintauschen könnt. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Guide alles Wichtige zum Event.

Was ist das für ein Event? Vom 14. Dezember bis voraussichtlich zum 11. Januar findet das Winter-Event statt. Es wird zusammen mit dem neuen Update 1.2 veröffentlicht. Die Highlights des Events sind:

Verschneite Städte und Landschaften, sowie Aurora Borealis am Himmel

Die neuen Winter-Dörfer, in denen ihr insgesamt 7 neue Quests für die Stufen 15 bis 60 findet

Neue Stadtprojekte

12 neue Points of Interests, in denen ihr gegen Yetis kämpfen könnt

Winter-Tokens zum Sammeln, die ihr bei Händlern in besondere Belohnungen umtauschen könnt

Geschenke, die ihr finden und einsammeln könnt

Lohnt sich das Event? Ja, denn ihr könnt euch einige nützliche Ausrüstungsgegenstände, Dekorationen für euer Haus und ein neues Emote freispielen.

Außerdem erhaltet ihr während des Events Diamant Gips, den ihr nutzen könnt, um eure Kompetenz im neuen System zu steigern.

Woher stammen die Infos? MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat einige Stunden auf dem PTR-Server verbracht, in denen er das Event gespielt und diesen Guide geschrieben hat. Es ist jedoch möglich, dass sich Kleinigkeiten im endgültigen Release ändern. Wir werden den Guide nach dem Start des Events entsprechend aktualisieren.

Winterdörfer bringen neue Quests und einen neuen Event-Händler

Wie steigt man am besten in das Winter-Event ein? Zu Beginn solltet ihr eines der Winterdörfer besuchen. Diese befinden sich in den Gebieten Königsfels, Immerfall, Lichtholz und Webermoor.

Sie liegen nah bei einem Schnellreise-Punkt und sind zudem auf der Map markiert. Wir haben euch die genauen Standorte hier trotzdem einmal auf der Karte mit einem roten Kreis markiert:

Die 4 Winterdörfer auf der Karte markiert.

In diesen Dörfern trefft ihr auf den Winterwanderer, einen riesigen Yeti. Dieser gibt euch die erste Quest einer Reihe aus insgesamt 7 Aufgaben:

Die erste Quest “Die Winterkonvergenz” könnt ihr mit Stufe 15 starten

Die Quests 2, 3 und 4 lassen sich noch mit Stufe 15 erledigen

Die Quests 5 und 6 setzen Stufe 25 voraus

Die finale Quest der Reihe benötigt einen Charakter der Stufe 60

Die Quests sind relativ simpel gehalten und erklären quasi das Event. So müsst ihr Händler und Townboards besuchen, Geschenke finden oder Glitzerit abbauen.

Als Belohnungen für die Quests winken Erfahrungspunkte, Taler, Ruf im Gebiet und Azoth. Zudem gibt es zwei spezielle Event-Belohnungen:

Ereignis-Ansehen – der Ruf beim Winter-Event

Wintermarken – die Währung, die sich beim Ruf-Händler eintauschen lässt

Geschenke könnt ihr einfach in der offenen Welt finden. Sie enthalten 5 Ansehen und 1 Geborgenes Geschenk.

Wie kommt man noch an Wintermarken? Wintermarken gibt es über verschiedene Aktivitäten:

Abschluss der 7 Winterevent-Quests.

Interaktion mit den “Bäumen des Lichts” in allen großen Siedlungen.

Umschmieden von 3 geborgenen Geschenken in eine Wintermarke. Geschenke könnt ihr in der offenen Welt sammeln.

Umschmieden von 10 Glitzeritkristalle in eine Wintermarke. Die Kristalle erscheinen bei Nacht in Aeternum. Ihr seht an den entsprechenden Orten einen Riss im Himmel, aus dem dann Glitzerit hinunterregnet.

Das Crafting-Interface öffnet ihr über die Wagen, die in den Winterdörfern stehen. Wie genau das funktioniert, erklärt euch direkt die erste Event-Quest im Spiel.

Im gleichen Crafting-Interface könnt ihr aus 25 Wintermarken eine Hochwertige Wintermarke kreieren. Diese wird ebenfalls für Belohnungen beim Event-Händler benötigt.

Welche Belohnungen gibt es beim Event-Händler? Der Yeti, der euch die Quests gibt, ist gleichzeitig der Event-Händler. Wie bei den Fraktions-Händlern gibt es insgesamt 5 Ruf-Stufen, die ihr euch erspielen könnt.

Auf Stufe 1 (0 Ansehen) könnt ihr Buff-Food erwerben, welches eure Chance auf Glitzerit-Kristalle erhöht. Das kostet euch jeweils 2 Wintermarken.

Belohnungen beim Händler auf Rang 1.

Auf Stufe 2 (1.000 Ansehen) gibt es spezielle Feiertagsausrüstung mit eigenem Skin und dem Rüstwert 295. Außerdem gibt es einen Schneebedeckten Stuhl und ein Schneebedecktes Regal fürs Housing. Hierfür müsst ihr jedoch Hochwertige Wintermarken zum Kauf einsetzen.

Ausschnitt aus den Belohnungen auf Rang 2.

Stufe 3 (3.000 Ansehen) bringt Ausrüstung mit dem Rüstwert 380, sowie einen Schneebedeckten Nachttisch, eine Schneebedeckte Laterne und eine Schneebedeckte Kaninchenskulptur.

Ausschnitt aus den Belohnungen auf Rang 3.

Stufe 4 (6.000 Ansehen) bringt Ausrüstung mit dem Rüstwert 460 und die neuen Housing-Items Schneebedeckter Esstisch, Schneebedeckter Kronleuchter und Schneebedeckte Wildschweinskulptur.

Ausschnitt aus den Belohnungen auf Rang 4.

Die letzte Stufe 5 (10.000 Ansehen) bringt das Emote “Geschenk übergeben”, den kosmetischen Umgang des Winterwanderers, ein Festliches “Spielzeug”-Kaninchen und Ausrüstung mit dem Rüstwert 520.

Das Highlight hier sind spezielle Schemata, mit denen ihr das Aussehen der Ausrüstung im Crafting nutzen könnt. So könnt ihr euch theoretisch Waffen und Rüstungen in Winteroptik herstellen, die trotzdem den Rüstwert 600 haben.

Alle finalen Belohnungen auf Rang 5.

Ereignis-Ansehen verdienen – So klappt es

Wie kommt man an Ruf für das Winterfest? Über die Quest-Reihe verdient ihr genug Ruf, um etwa Stufe 2,5 beim Händler zu erreichen. Dann bekommt ihr die Quest, um auf Stufe 3 zu grinden. Wer das jedoch erreichen möchte, muss Ruf grinden. Das geht über die folgenden Methoden:

Abschließen der speziellen Stadtquests, die mit dem Wintertag eingeführt wurden. Diese Quests konnten wir aber leider auf dem PTR noch nicht testen.

Finden von Geschenken in der offenen Welt – jeweils 5 Ansehen.

– jeweils 5 Ansehen. Interagieren mit den “Bäumen des Lichts”, die in den Städten des Spiels stehen. Zu diesen Städten zählen alle Gebiete, in denen Fraktion das Territorium kontrollieren können. Jeden Baum könnt ihr einmal pro Tag besuchen und jeder von ihnen bringt 150 Ansehen.

Wer das Event also richtig ausnutzen möchte, muss täglich alle 11 Siedlungen im Spiel besuchen, was ordentlich ins Azoth geht. Häuser an den richtigen Orten können hier Abhilfe schaffen.

In allen Siedlungen steht ein solcher Geschenkbaum. Der bringt euch Geschenke und auf Stufe 60 auch Diamant Gips.

12 neue Points of Interest

Was hat es mit den Points of Interest auf sich? In verschiedenen Gebieten von New World gibt es neue Höhlen, in denen Yetis wohnen. Insgesamt 12 dieser Points of Interests wurden ins Spiel gebracht, unter anderem in den Gebieten Königsfels, Immerfall, Edenhain, Tiefe Schlucht und Bruchberg.

Am Ende einer jeden Höhle wartet ein Boss mit einer Truhe, aus welcher ihr guten Loot bekommen könnt.

In den Höhlen erwarten euch Eiskreaturen und Yetis als Feinde.

Kompetenz über das Winter-Event verbessern

Was haben Endgame-Spieler von dem Event? Wer gerade an dem Level seiner Kompetenz arbeitet, kann ebenfalls von dem Event profitieren. Die ersten 3 Interaktionen mit einem Baum des Lichts bringen Charakteren auf Stufe 60 Diamant Gips.

Aus 3 Diamant Gips könnt ihr eine Gips-Kugel erstellen. Das geht bei einem Gips-Ofen, den ihr in verschiedenen, aber nicht allen Städten findet.

Aus der Gipskugel könnt ihr einen Gips-Abdruck für eine Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand herstellen. Das kostet lediglich Taler. Den Abdruck könnt ihr dann nutzen, um eure Kompetenz um 1 bis 3 auf dem jeweiligen Gegenstand zu erhöhen.

Der neue Gips-Ofen, der mit Patch 1.2 ins Spiel kommt.

Was sagt ihr zum Winter-Event in New World? Spricht euch grundsätzlich das Konzept an? Schreibt es und euren Fortschritt gerne in die Kommentare.

