Mit dem großen Dezember-Update 1.2 wird das Watermark-System in New World überarbeitet und das neue Material Gips wird eingeführt. Damit ändert sich einiges an eurem Rüstwert. Im Forum haben die Entwickler nun neue Details gezeigt; Dataminer haben diese nochmal mit weiteren Infos untermauert.

Was ändert sich genau? Mit dem Update 1.2 werden die Watermarks in “Kompetenz” umbenannt. Zudem wird diese Kompetenz neben euren Items im Inventar angezeigt. So könnt ihr genau sehen, wie hoch der Wert für jeden Ausrüstungsplatz ist.

Gleichzeitig wird ein neues System eingeführt – Gips. Mit dem Gips könnt ihr Abdrücke eurer bisherigen Ausrüstung anfertigen und darüber eure Kompetenz erhöhen.

Zu diesem System und den generellen Änderungen durch Update 1.2 gibt es nun neue Details. Die Chance auf eine Erhöhung der Kompetenz durch Dops und Truhen wird reduziert. Gleichzeitig lassen sich täglich 7 Gipsabdrücke herstellen. Wir verraten, wie das genau funktioniert.

So funktionierten die Watermarks bisher

Was genau sind Watermarks? Die Watermarks geben an, was der bisher höchste Rüstwert war, den ihr je durch einen Drop bekommen habt. Je länger ihr nun keinen Drop bekommt, der einem höheren Wert an Rüstwert entspricht, desto größer wird die Chance darauf.

Bekommt ihr einen besseren Gegenstand, erhöht sich euer Watermark auf genau diesen Wert. Jeder Ausrüstungsslot (Brust, Hände, Waffe usw.) hat jedoch ein eigenes Watermark.

Wie erhöhen sich Watermarks bisher? Aktuell erhöht sich der Wert nur darüber, dass ihr zufällige Drops von Mobs oder aus Truhen bekommt. Die Steigerung sieht bisher wie folgt aus:

Auf Rüstwert 500 kann sich das Watermark maximal um 5 erhöhen

Eure Chance darauf beträgt 3 % + 0,25 % für jeden Drop, der drunter liegt

Spätestens nach 388 Drops des gleichen Gegenstands beträgt die Chance auf ein Upgrade also 100 %, doch in der Regel passiert das Upgrade natürlich deutlich eher.

Die Werte werden jedoch kleiner, je höher euer Watermark ist. Diese Tabelle von reddit-Nutzer kaptainkeel zeigt die genauen Werte:

Watermark Chance auf Steigerung Chancen-Erhöhung 510 2 % 0,225 % 525 1,75 % 0,1875 % 550 1,5 % 0,125 % 575 1 % 0,06 % 590 1 % 0,025 %

Was ändert sich durch das Update 1.2? Mit der Einführung der Kompetenzen gibt es drei große Neuerungen:

Die Watermarks, die dann Kompetenz heißen, werden neben eurem Inventar angezeigt

Die Chance auf höhere Kompetenzen durch Drops wird deutlich reduziert

Das Gips-System wird eingeführt, durch das ihr eure Kompetenz besser erhöhen könnt

Die Zahlen links neben der Ausrüstung zeigen künftig eure Kompetenz an.

Gips wird der beste Weg zur Steigerung der Kompetenz, 7 Abdrücke pro Tag möglich

Was ändert sich an den Werten? Grundsätzlich werden die Chancen auf eine Steigerung der Kompetenz durch das neue Update verringert. Über das Datamining kam kaptainkeel zu folgendem Schluss:

Auf jeder Stufe ist die Chance auf eine Steigerung 1 %

Die Erhöhung durch einen Drop liegt immer bei 0,1 %

Für Drops der Stufe 575 oder höher verbessert sich die Situation also leicht, für den Grind bis zur Stufe 575 wird es jedoch aufwendiger.

Wie funktioniert das Gips-System? Zum Ausgleich für den höheren Grind wird jedoch das Gips-System eingeführt. Dort gibt es 7 verschiedene Arten:

Obsidian Gips – Lässt über das Besiegen von Bossen der Stufe 60+ verdienen

Saphire Gips – Lässt sich über das Erledigen der finalen Bosse in den Dungeon Lazarus Instrumentarium und Garten des Ursprungs verdienen

Rubin Gips – Lässt sich über den Außenpostenansturm verdienen

Emerald Gips – Lässt sich über Truhen im Crafting über die Stufe 200 hinaus verdienen

Citrine Gips – Lässt sich über Boss-Arenen verdienen

Amethyst Gips – Lässt sich über Verderbten Events verdienen

Topas Gips – Benötigt einen speziellen Trank, der an Zeltlagern der Stufe 5 hergestellt werden kann. Danach müsst ihr Mobs der Stufe 55+ besiegen und habt eine kleine Chance auf diesen Drop

Aus diesen Arten lassen sich dann Gips-Abdrücke herstellen. Pro Tag könnt ihr einen Gips-Abdruck pro Ausrüstungstyp herstellen (insgesamt 20 Stück – 5 Rüstungsteile, 3 Schmuckstücke, 12 Waffen).

Allerdings werdet ihr nur Loot für 7 Gips-Abdrücke pro Tag bekommen. Das verrieten die Entwickler im Forum (via New World Forum).

Wie teuer ist die Herstellung von Gipsabdrücken und was bringen sie? Auch hier hat der Dataminer kaptainkeel einige Antworten:

Jeder Abdruck erhöht den Wert der Kompetenz um 3, zumindest auf Stufe 500. Unklar ist, ob der Wert geringer wird, je höher das Level der Kompetenz.

Die Herstellung eines Abdrucks kostet bisher insgesamt 600 Gold. Allerdings haben die Entwickler nach dem ersten Feedback bereits gesagt, dass sie die Kosten bis zum Live-Release verringern werden (via New World Forum). Wie viel es genau kosten wird, ist jedoch nicht bekannt.

Kompetenz soll ab 2022 euren Rüstwert bestimmen

Warum ist der Komnpetenz-Wert so wichtig? Die Kompetenz ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen bestimmt dieser Wert den Loot, den ihr in der offenen Welt bekommt. Zum anderen soll es 2022 eine Änderung geben, durch die die Kompetenz den Wert eurer Rüstung bestimmt:

Habt ihr eine Kompetenz für den Hammer von 520, findet oder craftet einen Hammer der Stufe 600, wird dieser auf 520 runterskaliert.

Erst wenn ihr eure Kompetenz auf 600 erhöht habt, zählt auch dieser Hammer als Rüstwert 600.

Dieses System soll laut den Entwicklern verhindern, dass die Spieler einfach mit Geld die beste Rüstung kaufen. Doch das kommt bei den Spielern nicht gut an. Mehr dazu hier:

New World kündigt Änderung an der Ausrüstung für 2022 an und erntet einen Shitstorm

Was sagt ihr zu den Änderungen? Findet ihr die Abschwächung an der Aufstufung der Watermarks richtig? Und wie steht ihr zum Gips-System? Schreibt es gerne in die Kommentare.