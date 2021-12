New World: Auf leeren Servern verschenken nun die stärksten Fraktionen ihre Siedlungen

Ein wichtiger Teil des Endgames in New World sind die Schlachten um Territorien. Diese können von Fraktionen erobert und danach ausgebaut werden. Im Gegenzug nehmen diese Steuern beim Handel, Crafting oder Housing ein. Doch auf Servern mit wenigen Spielern kommt es immer öfter dazu, dass die dominierende Fraktion Territorien verschenkt.

Wer verschenkt Siedlungen? Um die Territorien und damit Siedlungen sollte eigentlich erbittert gekämpft werden. In 50v50-Schlachten sollten beide Fraktionen alles geben, immerhin werden sie am Ende mit der Kontrolle über das Gebiet und zusätzliche Einnahmen belohnt.

Doch auf leeren Servern ist das nicht so einfach. Denn durch fehlende Gegenspieler dominiert oft eine Fraktion und hält dann die meisten Gebiete. Das hat stellenweise so viele Nachteile, dass einige Fraktionen nun die Kontrolle über das Gebiet einfach an die Angreifer verschenken.

MeinMMO-Leser Chriz hat uns dazu einen kleinen Ausschnitt aus seinem Livestream geschickt. Dort verteidigen die Marodeure ihre Festung gar nicht, sondern tanzen geschlossen auf einer kleinen Anhöhe.

Der Sieg über die Marodeure soll bereits im Vorfeld abgesprochen worden sein, denn eigentlich dominiert die Fraktion den Server von Chriz. Generell sollen hier regelmäßig Siedlungen getauscht werden. Lila soll ständig zwei Gebiete kontrollieren, die aber regelmäßig wechseln, weil es eben zu Kriegen kommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Allerdings berichtet nicht nur Chriz davon. Im reddit lassen sich gleich mehrere Threads und Kommentare finden. Auch wir haben im Oktober schon über einen damals seltenen Fall berichtet, wo Diplomatie eine Siedlung gebracht hat. Doch inzwischen stecken hinter den Schenkungen verschiedene Gründe.

Langeweile, hohe Kosten und die Angst, dass der Server ganz stirbt

Warum werden Siedlungen verschenkt? Einer der Gründe für die Schenkung liegt in den Kosten, um eine Siedlung zu unterhalten und auszubauen. Besonders bei den Randgebieten lohnt es sich nicht, in diese zu investieren, da dort wenige Steuern eingenommen werden. Kaum einer reist in die Außenposten, um dort ein Haus zu bauen oder zu craften. Darum wird um diese Gebiete oft auch nicht richtig gekämpft.

Ein weiterer Aspekt ist Langeweile:

Manche stört es, dass sie immer nur die Rolle des Verteidigers und nicht mehr des Angreifers spielen. Sie wollen auch Einfluss durch Open-PvP im feindlichen Gebiet erhöhen und mal wieder etwas “Neues” erleben.

Wieder andere haben einfach generell keine Lust mehr auf einen Krieg, denn wer alle Territorien kontrolliert, der hat regelmäßig Schlachten zu schlagen. Darum werden die unattraktivsten Gebiete einfach verschenkt.

Der Hauptgrund für viele ist aber die Angst, dass der Server komplett ausstirbt. Denn wenn eine Fraktion alles kontrolliert, sie alle Kriege gewinnt und alle Einnahmen bekommt, besteht die Gefahr, dass Spieler der anderen Fraktionen ganz aufhören.

Dies wiederum hätte negative Auswirkungen auf den gesamten Server, etwa beim Bilden von Gruppen für PvE-Inhalte, aber auch bei Matches im Außenpostensturm. Der Außenpostensturm gilt als guter und vor allem lukrativer Spielmodus, braucht aber 40 aktive Spieler auf Level 60, die sich dafür anmelden. Außerhalb der Prime-Time ist das auf einigen leeren Servern schon ein großes Problem.

Im Außenpostensturm wird gleich um 3 Festungen, aber auch einige PvE-Ziele gekämpft. Dort winken vor allem gute Taler- und Azoth-Belohnungen.

Kommen die friedlichen Übergaben bei jedem gut an? Nein, unser Leser Chriz etwa ist genervt davon, weil er echte Kriege und PvP-Schlachten erleben möchte, anstatt tanzende Gegner zu bekommen.

Außerdem werden Gebiete oft an bekannte oder befreundete Kompanien verschenkt. Wer nicht im “inneren Kreis” ist, kommt also nie an ein Gebiet.

Sterbende Server und Probleme in der Fraktions-Balance sind schuld

Warum kommt es überhaupt zu diesen friedlichen Übergaben? Die meisten dieser Schenkungen finden auf Servern statt, auf denen die Population sowieso schon gering ist. Meist dominiert hier dann eine Fraktion, weil diese ihre Gilden zusammenhalten konnten, während gerade bei den unterlegenen Fraktionen Spieler aufgehört haben.

Hier wünschen sich die Spieler ganz dringend die Server-Zusammenlegungen, die bereits geplant sind.

Aber auch auf den volleren Servern kommt es immer wieder dazu, dass eine Fraktion dominiert. Meist liegt das an großen Gilden, die zusammenarbeiten. Ist die Karte einmal kontrolliert, schließen sich neue Spieler meist der stärksten Fraktion an, statt einer der schwächeren.

Bisher gibt es jedoch keine wirkliche Lösung für die Fraktions-Balance. Die Entwickler haben lediglich die Möglichkeit zum Wechsel zwischen den Fraktionen von 120 auf 60 Tage verringert und verbieten es, von einer der schwachen Fraktionen zu der stärksten auf dem Server zu wechseln.

Was sagt ihr zu dem Verschenken von Gebieten? Und habt ihr sowas selbst schon auf eurem Server erlebt?