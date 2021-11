New World kündigt an, Server zusammenzulegen – Will aber vorsichtig sein

Das neue MMO New World kündigt an, erste Server zusammenzulegen. In der Anfangs-Phase hat man extrem viele Server online gebracht, jetzt wo sich der Ansturm gelegt hat, plant man, die erste Server-Merges. Dabei will man aber vorsichtig sein.

Das ist die Ansage von Amazon: Am Samstagmittag, dem 7.11.2021, kam eine offizielle Ansage von New World in einem Thread im offiziellen Forum, in dem Server-Zusammenschlüsse gefördert wurden (via forums.newworld). Ein Mitarbeiter von Amazon sagt:

„Server-Zusammenlegungen sind am Horizont, aber wir brauchen weiteres Scale-Testing, bevor wir zuversichtlich genug sind, um die Technik bei Live-Welten anzuwenden. Wie Ihr euch vorstellen könnt, sind wir nach den ersten holprigen Wochen jetzt eher übervorsichtig“ Kay, New World Entwickler

Man kündigt dann an, die Leute sollten ein Auge darauf haben, was Amazon in „naher Zukunft“ dazu zu sagen. Es kommt dann wohl eine Ankündigung eines Community-Managers.

Bei einer “Server-Zusammenlegung” schließt der Betreiber einen Server und transferiert alle Charakter und deren Besitz auf einen anderen Server. Das wird generell als Zeichen gesehen, dass ein MMORPG viele Spieler verloren hat.

Auf „sterbendem Server gefangen“

Warum wollen Leute schon Server-Zusammenschlüsse? Im Forum sagt ein Spieler, sein Server in Europa hätte mittlerweile eine geringe Bevölkerungs-Dichte und würde schrumpfen. Einige der Gilden planten schon einen Server-Transfer.

Einige Inhalte in New World (wie Außenposten-Ansturm) seien so gebaut, dass man ein Minimum an Spielern braucht, um sie zu betreiben. Die Spieler fühlten sich jetzt auf einem „sterbenden Server gefangen.“

Andere Spieler im Forum ergänzen: Auf ihrem Server sei nichts los. Es würden keine Dungeons mehr gelaufen. Es seien zu viele Server für die Leute da, die noch New World spielen.

Das sei ein drängendes Problem: Auf Servern ohne viele Leute mache New World einfach keinen Spaß.

Server-Struktur von New World erzwingt solche Maßnahmen

Das steckt dahinter: Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. New World setzt auf ein „klassisches Server“-Modell mit vielen, relativ kleinen Servern. Das ist 2021 eigentlich unüblich, die meisten MMORPGs haben flexible Server, bei denen man die Kanäle wechseln kann (Black Desert), Server-Cluster (WoW) oder gleich Mega-Server (The Elder Scrolls Online): Bei dieser Struktur muss man nicht ständig die Anzahl der Server erhöhen oder senken.

Der Vorteil von kleinen Servern ist, dass man Leute dort auf dem Server kennt. Es hat direkte Auswirkungen, wenn etwa eine Invasions-Horde von Spielern einfällt.

Der Nachteil ist dieser Effekt jetzt:

In der Release-Phase, bei maximaler Auslastung, gibt es lange Warteschlange, die Leute brüllen nach „mehr Servern“ und es gehen immer mehr Welten auf

Wenn dieser erste Ansturm vorbei ist, beschweren sich Leute, sie seien auf „toten Servern“, der Betreiber muss Server zusammenlegen und es entsteht das Gefühl „Das Spiel stirbt jetzt“

Das wird jetzt automatisch zu „New World ist schon tot“-Postings führen, aber das ist wirklich ein Problem, das an der Server-Struktur von New World liegt.

