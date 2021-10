Ungarischer Super-Schurke von Twitch zeigt das Beste und Schlechteste von New World

Das neue MMORPG New World sorgt nach wie vor für Aufsehen. In der neuesten Folge unseres MeinMMO-Podcasts reden wir über einen kuriosen Vorfall, der sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Online-Rollenspiels aufzeigt.

Das ist das Thema: New World ist ein neues, westliches MMORPG von Amazon. Es lässt euch eine große, neue Welt erkunden, setzt aber auch auf PvP-Inhalte. Zum Launch des Spiels gab es ordentlich Ärger, da die Server völlig überfüllt waren und man womöglich nicht auf seine Wunsch-Realm kam.

Mittlerweile wurde aber eine Option eingefügt, mit der ihr eure Server wechseln könnt. Das hat aber nicht nur angenehme Folgen. Denn der größte Twitch-Streamer aus Ungarn hat die Option offenbar genutzt, um mit einer Horde von 500 Followern einen englischen Server zu überfallen und dort ein großes Chaos anzurichten.

Dieser Vorfall lenkt auch wieder Aufmerksamkeit auf ein weiteres Thema. Nämlich, ob es gerecht ist, dass große Streamer von den Entwicklern bevorzugt werden, beispielsweise mit speziellen Accounts, um Warteschlangen zu umgehen.

Außerdem sprechen wir darüber, ob New World wirklich sich als Top-Game auf lange Sicht behaupten kann. Zumindest der Star-Streamer shroud scheint das zu glauben.

Viel Spaß mit all diesen Themen in unserer aktuellen Podcast-Folge! Schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet und wie ihr die Zukunft von New World einschätzt.

