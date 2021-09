New World: Größter Ansturm auf ein neues MMORPG seit 2 Jahren – Riesige Warteschlangen

New World ist endlich erschienen und der Ansturm der Spieler ist trotz des hierzulande ungünstigen Zeitpunkts enorm. Es bilden sich schon lange Warteschlangen und so mancher Spieler kommt nicht ins Game. Sowas gab es schon seit Jahren nicht mehr.

Wie ist die Situation in New World gerade? New World ist jüngst gestartet und obwohl die Start-Zeit hierzulande zu einer sehr Arbeitnehmer-unfreundlichen Zeit stattfand, haben zahlreiche Spieler sich in die neue Welt aufgemacht.

Doch für viele Spieler endete dieser Ausflug gleich nach der Charaktererschaffung, denn die Server werden gerade brutal überrannt und der Ansturm ist enorm. Spieler berichten von vierstelligen Spielerzahlen, die gerade vor ihnen in der Warteschlange festsitzen. Mit entsprechend langen Wartezeiten.

Davor sind auch die Mitarbeiter von MeinMMO nicht gefeit. So berichtet unsere Chefredakteurin Leya Jankowski, dass sie nach er Charaktererschaffung auf Platz 6.768 in der Warteschlange landete und dann sogar nach einer Stunde auf Platz 10.044 hochrutschte. Im Spiel ist sie zum Zeitpunkt dieses Artikels nach wie vor nicht, da es schließlich einen Shutdown wegen Wartungsarbeiten gab.

Wie sind die Server bei New World aufgebaut? New World setzt auf einzelne Server, die laut offizieller Aussage über 1.000 Spieler gleichzeitig beherbergen können. Anders als Spiele wie ESO wird also kein großer Megaserver pro Region aufgestellt.

Außerdem besteht aktuell kein Regio-Lock, weswegen Spieler aus anderen Erdteilen ebenfalls in Europa mitmischen können, was die Situation weiter verkompliziert. Eine Liste der Server – auch der deutschen – findet ihr hier.

New World ist online – Live-Ticker zu Release, Servern und Warteschlangen

Ähnliches Gedränge zum Launch gab’s zuletzt nur bei Anthem und WoW

Wann war schonmal so eine Situation da? Dass es einen derartig hohen Ansturm zu einem MMO gibt, ist schon etwas länger her. Eine vergleichbare Situation war zuletzt im Februar 2019 zum Start von BioWares letztendlich glücklosen Action-MMO Anthem gegeben.

Ob Leya jemals ins Spiel kommt?

Dort dauerte es Tage, bis endlich der „unendlicher Ladebildschirm-Bug“ gefixt wurde und man problemlos ins Spiel kam. Aber auch ohne den Bug gab es damals einen deftigen Ansturm auf die Server.

Eine ähnliche Situation gab’s später 2019 noch zum Release von WoW Classic. Dort wurden auch die Server von ungeahnten Horden aus Nostalgikern überrannt und man konnte sich stundenlang nicht einloggen.

Was sind die Gründe für die langen Wartezeiten? Erst einmal ist New World ein neues MMORPG, noch dazu eines aus dem Westen und kein Import aus Asien. Das führte zwangsweise zu einem großen Interesse der Genre-Fans und viele dürften sich extra zum Launch Urlaub oder anderweitig Zeit genommen haben.

Dazu kommt noch das Fehlen von Regio-Locks, weswegen Spieler aus aller Welt die Server Europas berennen.

Final könnte noch eine ungewöhnliche Aussage von Amazon selbst schuld sein. Denn um Namen zu reservieren, strömen besonders viele Spieler gerade auf die Server, nur um einen Namen zu sichern. Was es damit im Detail auf sich hat, erfahrt ihr hier.