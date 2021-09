Neues MMO New World startet mit 63 EU-Servern – Aber welcher ist für deutsche Spieler?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Moment diskutieren Spieler daher, dass die Liste der Server-Namen noch nicht so viel bringt. Um sich mit Freunden zu verabredeten, auf einem Server zu beginnen, sei es schon wichtig zu erfahren, welche Sprache dort gesprochen wird, heißt es in den Foren.

Bereits in der Open Beta waren 4 von 24 Servern in Europa für Deutsche Spieler vorgesehen. Dort konnte man aber auch Englisch sprechen. In der Beta waren das die Server Abraca, Elysium, Antillia und Styx. Abraca und Elysium sind bei den neuen Servern zum Release dabei; Antillia und Styx nicht.

Was ist mit den Sprachen ? Amazon gibt bekannt, dass es zum Release „Sprach-Tags“ geben soll, aus denen dann klar wird: Dieser Server X ist für deutsche Spieler gedacht. Das wird nicht für alle Server gelten, aber für einige. Diese Tags sind aber nicht verpflichtend, sondern nur Empfehlungen (via twitter )

Das MMO New World hat seine Server-Liste zum Start vorgestellt. Allein in Europa soll es 63 verschiedene Server geben. Es ist aber noch nicht klar, welcher Server für welche Sprache gedacht ist – es wird aber zum Release Server geben, auf denen sich speziell deutschsprachige Spieler sammeln sollen.

Insert

You are going to send email to