New World kaufen – Alle Informationen zu Preisen, Editionen und Händlern

In weniger als einer Woche erscheint New World, das große MMORPG von Amazon. Wenn ihr es nicht bereits vorbestellt habt, fragt ihr euch mittlerweile sicherlich schon, was es kostet, wo ihr es herbekommt und ob ihr es jetzt noch vorbestellen solltet. All diese Fragen und mehr klären wir in diesem Artikel.



Worum geht es hier? Ein Spiel kaufen kann heutzutage ganz schön verwirrend sein. Es gibt oft zahlreiche Versionen, verschiedene Vorbesteller-Boni, diverse Editionen und Bonus-Material bei bestimmten Händlern.

Wir schauen einmal für euch, wie das bei dem kommenden MMORPG New World aussieht. Wo ihr New World kaufen könnt, wie viel welche Edition kostet und welchen Mehrwert sie euch bieten, erklären wir von MeinMMO hier.

Welche Editionen gibt es? Als Erstes schlüsseln wir auf, welche Editionen es überhaupt gibt und was sie kosten:

Standard Edition (39,99 €)

Deluxe Edition (49,99 €)

Steelbook Edition (59,99 €)

Steelbook ohne Spiel (10,00 €)

Während ihr die Standard und die Deluxe Edition bequem online bestellen und als Aktivierungsschlüssel erhalten könnt, gibt es die Steelbook Edition nur als physische Version. Die Steelbook Edition ist außerdem nur bei Amazon verfügbar und derzeit ausverkauft (Stand 21. September).

Das Steelbook ohne Spiel ist noch verfügbar, allerdings ist es ebenfalls mit der Anmerkung “solange der Vorrat reicht” versehen.

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht

Steam wird zwingend benötigt

Wo könnt ihr die Editionen kaufen? Die offiziellen Händler für das MMORPG sind derzeit ausschließlich Steam und Amazon selbst. Solltet ihr das Spiel also auf anderen Websites und bei anderen Händlern sehen, solltet ihr vorsichtig sein.

Es ist nicht bekannt, ob Amazon plant, den Titel in Zukunft auch über andere Anbieter zu verkaufen. Da sich Steam auf digitale Verkäufe spezialisiert hat, bekommt ihr beide Steelbook Editionen aktuell nur direkt bei Amazon.

Auch wenn ihr die Standard oder Deluxe Edition bei Amazon kauft, erhaltet ihr einen Steam-Schlüssel via E-Mail. Steam ist zwingend erforderlich, um New World zu spielen oder einen Account zu erstellen. Genau so wird es übrigens auch beim kommenden Lost Ark sein.

New World ist außerdem nur für den PC verfügbar.

Wer früher kauft, bekommt Boni – Egal, welche Edition

Was gibt es für Vorbesteller? Wenn ihr New World noch vor dem Release kauft und somit vorbestellt, erhaltet ihr eine handvoll exklusiver Inhalte, welche auch für alle Editionen identisch sind. Die Deluxe Edition hat also die gleichen Vorbesteller-Vorteile wie die Standard Edition.

Diese Inhalte gibt es für Vorbesteller:

Isabellas Amulett: Ein Amulett, welches Konstitution und Widerstandsfähigkeit erhöht und euren Schaden gegen bestimmte Gegnertypen verbessert

Den Titel “Erste Expedition”, welcher euch als Vorbesteller im Spiel kennzeichnen kann

Den Fistbump-Emote, mit dem ihre anderen Fans die Faust geben könnt

Drei exklusive Gildenwappen: Eines mit Äxten, eines mit Musketen und eines mit einer Rüstung

Artbook, Weltkarten und Haustiere – Das steckt in den Editionen

Was steckt in den verschiedenen Editionen? Neben den Vorbesteller-Inhalten gibt es natürlich auch in den anderen Versionen einige Goodies, die es sich zu haben lohnt. Wir stellen euch alle Editionen kurz vor.

Standard Edition:

Enthält nur den Zugang zu New World via Steam

Deluxe Edition:

Zugang zu New World via Steam

Waldmensch-Rüstungsdesign – Ein spezieller Skin für eure Rüstung, der euch eins mit der Natur werden lässt

Waldmensch-Beil-Design – Das passende Beil zu eurer Rüstung

Exklusives Haustier – Die Deluxe Edition lässt eine Dogge in euer Haus einziehen

Schere/Stein/Papier Emotes – Um euch mit anderen Spielern auch abseits von Kämpfen zu duellieren

Digitales Artbook zu New World – Eine digitale Version des Artbooks mit Konzeptzeichnungen und Hintergrundinformationen zur Produktion des MMORPGs

Steelbook Edition:

Zugang zu New World via Steam

Alle Inhalte der Deluxe Edition

Limitiertes Steelbook für euer Regal

Eine echte Karte der Insel Aeternum

So sieht das Steelbook und die Karte aus

Steelbook ohne Spiel:

Das limitierte Steelbook für’s Regal

Auch die Karte der Insel ist hier dabei

Habt ihr eine Edition von New World bereits vorbestellt oder plant ihr noch das zu tun? Was haltet ihr von den Boni, die ihr dadurch bekommen könnt? Und wenn ja, welche Edition habt ihr gekauft? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Zumindest auf Twitch konnte New World schon richtig durchstarten, da kann man bereits jetzt sagen: Die MMORPGs haben einen neuen König.