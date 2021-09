Neues MMORPG hat auf Twitch mehr Zuschauer als WoW und Final Fantasy XIV

Normalerweise hat World of Warcraft bei den MMORGPs die meisten Zuschauer auf Twitch. Doch das ändert sich gerade. Die Beta von New World hatte in den letzten 7 Tagen mehr Zuschauer-Stunden als WoW. Auch das Interesse an Lost Ark ist groß, obwohl das noch gar nicht in Europa und den USA läuft.

So war es über 5 Jahre lang:

In den 67 Monaten vom Januar 2016 bis zum Juli 2021 war World of Warcraft immer das meistgesehene MMORPG auf Twitch.

Selbst während großer Content-Dürren gab es kein MMORPG, das so oft und sicher geschaut wurde wie Blizzards Online-Rollenspiel.

Im Juli 2021 kam die alte Ordnung bereits ins Wanken: Final Fantasy XIV und New World rückten dicht auf, doch weil bei WoW noch ein „World First“-Rennen lief, behauptete WoW den Spitzenplatz. Im August 2021 hat sich das geändert: Final Fantasy XIV war erstmals das größte MMORPG auf Twitch. Im September 2021 geht der Trend weiter.

New World bietet mit dem “Näherungs”-Chat ein Feature, das für Erfolg auf Twitch sorgen soll:

New World hat mehr Zuschauer als WoW

Das sind gerade die 4 größten MMORPGs auf Twitch:

Obwohl New World nur 5 Tage während der Open Beta zu sehen war, liegt es in der Zeit vom 7. auf den 13. September auf Platz 1 bei den MMORPGs mit 3,85 Millionen Stunden

World of Warcraft erreicht Platz 2 bei den MMORPGs mit 3,38 Millionen Stunden – das sind 17% weniger als in der Woche zuvor

Das MMORPG Lost Ark hat 3,2 Millionen Stunden – das Besondere ist, dass das MMORPG praktisch nur von Südkoreanern gestreamt wird

Das MMORPG Final Fantasy 14 kommt auf 2,1 Millionen Stunden – das verliert 24%

All diese Zahlen sind im Vergleich zu den allgemeinen Top-Spielen auf Twitch niedrig. Das aktuell erfolgreichste Spiel auf Twitch, GTA Online, hat knapp 10-Mal mehr Zuschauer als WoW. Seit man in GTA Rollenspiel betreibt, ist das extrem erfolgreich.

Das ist der meistgesehene Twitch-Clip zu Lost Ark in der letzten Woche (Vorsicht: Laut):

Die Herrschaft von WoW über den MMORPG-Bereich bei Twitch wankt

So könnte das weiter gehen: New World und Lost Ark sind beide im Westen noch nicht erschienen.

Wenn New World in wenigen Wochen seinen Release hat, könnte das MMORPG auf längere Zeit an WoW vorbei ziehen. New World ist von Twitch-Besitzer Amazon extra fürs Streaming ausgelegt. Man geht davon aus, dass sich viele große Streamer in New World stürzen werden. Das hat das Zeug zumindest kurzfristig ein neuer großer Trend-Titel zu werden.

Wenn Lost Ark im November seine Beta startet und das Action-MMORPG von großen US-Streamern entdeckt wird, könnte das MMORPG ebenfalls auftrumpfen und sich langfristig auf Twitch etablieren.

Auf jeden Fall kommt nach Jahren der Stagnation endlich Leben in den MMORPG-Bereich im Westen. Wir sehen, dass New World und Lost ARk großes Interesse erzeugen und das nicht nur in einer relativ kleinen “MMORPG-Zielgruppe” wie frühere Online-Rollenspiele, sondern darüber hinaus.

Sieht so aus, als bekommen wir 2021 endlich richtigen Zuwachs bei den besten MMORPGs:

