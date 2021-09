WoW verliert den Thron – Nach mehr als 5 Jahren hat Twitch ein neues größtes MMORPG

Ist Final Fantasy XIV jetzt so stark? Eigentlich nicht. Zwar erlebte Final Fantasy XIV im Juli einen enormen Boom: Vom Juni auf Juli konnte FF14 seine Zuschauerzahlen verfünffachen, was unter anderem an Asmongold lag, der sein Stamm-MMORPG WoW zugunsten von Final Fantasy XIV verließ.

Auch der Sexismus-Skandal um Blizzard könnte so manchem Streamer und Zuschauer die Lust verhagelt haben, World of Warcraft auf Twitch zu übertragen oder zu sehen.

Woran liegt das? Im Juli 2021 lief das Rennen um den „World First“ in World of Warcraft: Wer würde zuerst den neuen großen Boss killen?

So hat sich das im August 2021 gedreht: In den letzten Wochen hat sich das Bild gedreht. WoW ist komplett eingebrochen und hat mehr als die Hälfte aller Zuschauerstunden verloren.

Die Statistiken der Seite Sullygnome gehen bis zum Januar 2016 zurück: In jedem der darauffolgenden 67 Monate war World of Warcraft das meistgesehene Online-Rollenspiel auf Twitch. Es war nicht mal sonderlich knapp.

Für mehr als 5 Jahren war WoW das meistgesehene MMORPG auf Twitch, so war es auch noch im Juli 2021. Doch jetzt ist Final Fantasy XIV an WoW vorbeigezogen. WoW hat innerhalb eines Monats mehr als die Hälfte aller Zuschauerstunden verloren: Eine Kombination aus dem Ende einer Raid-Phase und dem Sexismus-Skandal ist dafür wohl verantwortlich.

