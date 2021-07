WoW: Sylvanas ist down! Echo holt den World-First-Kill

Das Rennen um den World First Kill ist gelaufen. Die europäische Gilde Echo konnte die Bansheekönigin in World of Warcraft als erstes besiegen.

Knapp eine Woche dauerte das Rennen um den World-First-Kill von Sylvanas Windläufer im mythischen Modus vom Sanktum der Herrschaft, dem aktuellsten Raid in World of Warcraft. Gerade noch rechtzeitig konnte die europäische Gilde Echo den First Kill für sich verbuchen und die Bansheekönigin auf die Bretter schicken.

Perfekter Versuch war notwendig: Der Sylvanas-Kampf lässt in seinem aktuellen Zustand quasi keine Fehler zu und benötigt perfektes Spielen der Mechaniken, um auch nur eine Chance zu haben, genug Schaden in der knappen Zeit zu verursachen. Immerhin musste die untote Elfe auf 45 % ihrer Lebenspunkte gebracht werden – nicht nur 50 %, wie zuvor angenommen. Daher brauchte es einen perfekten Pull, um Sylvanas endlich zu bezwingen. Den Kill-Versuch könnt ihr hier einsehen:

Rennen war spannend wie selten: Auch wenn das Rennen mit „nur“ 7 Tagen vergleichsweise kurz war, lief das Ganze ziemlich intensiv und spannend ab. Die ersten 5 Bosse waren zwar quasi „Fallobst“ für die Profis, doch danach wurde es spannend. Mehreren Gilden gelang es fast zeitgleich, bis zu Sylvanas vorzustoßen, wenngleich die Favoriten durchgehend Echo (EU) und Limit (US) waren.

Echo lief die Zeit davon: Besonders erwähnenswert ist noch, dass Echo massiven Zeitdruck hatte. Denn schon in wenigen Stunden wäre der wöchentliche Reset in den USA gewesen und hätte der Konkurrenz Complexity Limit einen klaren Vorteil durch bessere Ausrüstung verschafft.

War Sylvanas zu leicht? Dass Sylvanas bereits nach einer Woche bezwungen wurde, bringt bei vielen die Frage auf, ob der Kampf nicht „zu leicht“ ist. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass es sich hier um die besten WoW-Spieler der Welt handelt, die stolze 169 Versuche benötigten, um Sylvanas zu bezwingen – und das in der ersten Mythisch-Woche, wo die Ausrüstung noch lange nicht optimal ist.

Habt ihr das Rennen um den World First Kill verfolgt? Gönnt ihr Echo den Erfolg? Oder hättet ihr lieber eine andere Gilde gesehen?

Zuvor hatte Echo schon eine besondere Strategie versucht – die wurde von Blizzard aber gefixt.