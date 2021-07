Fällt Sylvanas noch in dieser Woche? Das ist fraglich. Die fehlenden 5 % ihrer Lebenspunkte sind eine Menge Schaden, die Echo und andere Gilden noch rauskitzeln müssen. Es kann sehr gut sein, dass dies schlicht noch nicht möglich ist und erst in der nächsten Woche der Fall sein wird – denn dann gibt es mehr Ausrüstung, etwa durch erneutes Raiden oder die wöchentlichen Belohnungskisten. Das könnte den Raids den notwendigen Boost geben, um Sylvanas zu bezwingen.

Mit Müh und Not gelang es Echo, Sylvanas nah an die (vermeintlich) magische Grenze von 50 % zu bringen. Endlich gelang es, den Wert von 49,7 % Lebenspunkte zu erreichen, als der Raid ausgelöscht wurde.

