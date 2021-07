WoW: Dieses Item ist Pflicht, wenn ihr in Korthia Rares farmt

Ihr farmt seltene Feinde in Korthia, dem neuen Gebiet in World of Warcraft? Dann braucht ihr dringend die Silberne Splitterfellpfeife. Wir zeigen, wo es sie gibt.

Im Gebiet Korthia, der neuen kleinen Zone aus Patch 9.1 Ketten der Herrschaft gibt es viel zu tun. Vor allem die zahlreichen seltenen Feinde (Rare Spawns) sind begehrt. Immerhin droppen die mitunter echt gutes Zeug. Darunter nicht nur Rüstung, sondern auch viel Anima, Ressourcen für den Archivar, Spielzeuge und Reittiere. Doch nach dem Spawn eines seltenen Feindes rechtzeitig dort anzukommen, ist schwer. Aber es gibt ein Item, das euch dabei extrem hilft.

Was ist das für ein Item? Es geht um die Silberne Splitterfellpfeife („Silver Shardhide Whistle“). Die ist ein Spielzeug, verbraucht also keinen Inventarplatz. Bei Benutzung beschwört sie für 2 Minuten ein Splitterfell, auf dem ihr Reiten könnt. Der Clou daran: Die ersten 20 Sekunden beschleunigt euch das Splitterfell auf eine Geschwindigkeit von satten 410 %! Damit könnt ihr große Distanzen in wenigen Augenblicken zurücklegen.

Mit diesem Spielzeug düst ihr durch den Schlund und Korthia.

Nach Ablauf der 20 Sekunden könnt ihr zwar weiter auf dem Splitterfell reiten, allerdings ist die Bewegungsgeschwindigkeit dann verlangsamt. Dann solltet ihr den Buff wegklicken und wieder auf ein normales Reittier wechseln.

So bekommt ihr das Spielzeug “Silberne Splitterfellpfeife”

Wie findet man die Silberne Splitterfellpfeife? Die Silberne Splitterfellpfeife benötigt nur wenige Minuten Aufwand und es gibt keine schwierigen Voraussetzungen, um sie zu bekommen. Ihr begebt euch einfach nach Korthia zu den Koordinaten 47 / 29. Wenn ihr den Baum betrachtet, seht ihr oben ein lila leuchtendes Nest. Das ist der Schatz.

Um den Schatz aus dem Baum zu holen, müsst ihr allerdings einen Trick benutzen. Schaut euch in der Umgebung um. An mehreren Stellen sollte es ein wenig funkeln, dort könnt ihr eine „Giftige Motte“ aufheben.

Mit der Motte bekommt ihr für 5 Minuten eine neue Fähigkeit, die ihr aber nur einmal einsetzen könnt. Ihr könnt einen der Splitterfelle temporär zähmen, um auf ihm zu reiten. Dafür gilt aber:

Das Splitterfell darf nicht mit jemanden im Kampf sein, ihr müsst die Motte also auf Distanz nutzen.

Das Reiten bricht ab, sobald das Splitterfell attackiert wird. Räumt also den Bereich um den Baum großzügig frei.

Zähm nun ein Splitterfell und reitet damit direkt gegen den Baum! Dadurch fällt der Schatz zu Boden und ihr könnt ihn plündern, womit die Silberne Splitterfellpfeife sofort in euren Besitz übergeht.

Diese Peife werdet ihr lieben lernen.

Sollte der Versuch scheitern, keine Sorge. Ihr könnt die Motte quasi sofort erneut bekommen. Sie ist dann an einer anderen Stelle in der Gegend wiederzufinden.

Wobei hilft das? Der massive Speedboost für 20 Sekunden ist genug, um knapp die Hälfte von Korthia zu überbrücken. Die Geschwindigkeit ist gleichauf mit der eines Flug-Reittieres – dabei sind die in Korthia gar nicht erlaubt. Wer sich häufig darüber ärgert, dass er wenige Sekunden zu spät bei einem seltenen Feind ankommt, der sollte sich die Pfeife auf jeden Fall sichern. Schon nach wenigen Tagen werdet ihr sie nicht mehr missen wollen.

Seid ihr noch fleißig in Korthia unterwegs? Oder habt ihr dort bereits alles erledigt und gesammelt, was euch interessiert hat?