Cortyn gefällt die aktuelle Story von World of Warcraft gut, steht damit aber offenbar ziemlich allein da. Warum sind eigentlich alle so wütend?

Patch 9.1 Ketten der Herrschaft brachte viele Neuerungen in die World of Warcraft. Doch vor allem der Verlauf der Story wird in den letzten Tagen hitzig diskutiert. Egal ob im Subreddit, in den offiziellen Foren oder auf verschiedenen Discord-Servern – überall wird darüber gesprochen. Manche Leute sind sogar so enttäuscht von der Handlung, dass sie Morddrohungen an die Autoren verschicken und dabei offenbar jeden Anstand vergessen.

Doch ganz von solchen Spinnern abgesehen: Ich fand die Story richtig gut und kann die Kritik nur bedingt nachvollziehen.

Ich will auf einen großen Teil der Kritik eingehen.

Spoilerwarnung: In dem Artikel geht es um die aktuelle Story von World of Warcraft, einschließlich der Cinematics am Ende des Raids „Sanktum der Herrschaft“. Ihr wurdet gewarnt.

Ardenwald-Cinematic brachte viele Memes hervor

Die Diskussionen fingen nicht erst mit dem Sanktum der Herrschaft an, sondern bereits eine Woche zuvor: Da gab es das neue Cinematic während der Pakt-Kampagne im Ardenwald zu sehen. Es kommt zu einem entscheidenden Kampf zwischen Sylvanas Windläufer und Tyrande Wisperwind, der Nachtkriegerin. Vor allem eine Szene wird besonders gerne kritisiert: Tyrande greift Sylvanas am Hals und versucht sie entweder zu erwürgen, ihr das Genick zu brechen und ihr einfach direkt ganz den Kopf abzureißen.

In zahlreichen Memes wurde diese Szene parodiert und immer wieder als „Cringe“ bezeichnet. Immerhin sei es ja ziemlich albern, eine Untote erwürgen zu wollen. Das wäre einfach nur dumm und eine alte Nachtelfe wie Tyrande müsse das ja wissen.

Diese Ansicht kann man vertreten, wenn man sich nur diese einzelne Szene anschaut und nicht den Kontext, in dem das Ganze stattfindet – denn das wird irgendwie in den meisten Diskussionen vergessen.

Sylvanas hat den Kampf bis dahin eher „spielerisch“ geführt. Sie war Tyrande deutlich überlegen und hat auch nur Zeit erkauft, in der die Truppen des Kerkermeisters mitsamt Anduin an anderer Stelle das Ziel verfolgten.

Als Tyrande das begreift, ist Sylvanas bereits in ihre „Mischform“ aus Banshee und Elfe gewechselt und auf der Flucht. Um sie an der Flucht zu hindern, bittet Tyrande Elune um ihre Gunst und folgt ihr. Sie schießt ebenfalls in den Himmel und packt Sylvanas an einer Stelle, an der sie Kontrolle ausüben kann – den Hals.

Hätte es womöglich eine bessere Methode gegeben, Sylvanas aus dem Himmel zu holen und auf den Boden zu pinnen? Vermutlich. Aber hatte Tyrande die Zeit, sich da die perfekte Vorgehensweise auszudenken? Nein. Sie musste innerhalb von Sekunden einen Weg wählen und erreichte damit das, was sie wollte – Sylvanas wurde temporär an der Flucht gehindert.

Tyrande versucht Sylvanas “zu erwürgen” – viele fanden das albern.

Ganz von der Logik abgesehen war die Szene aber auch bildtechnisch ziemlich gut gelöst, weil es die Verschiebung der Macht-Verhältnisse zeigt. Tyrande, die in dem Augenblick den dominanten Part einnimmt, bereit ihr Opfer zu vernichten, während dieses unterlegen unter ihr kauert. Doch als die Macht Elunes abnimmt, befreit sich Sylvanas fast schon spielerisch leicht aus dem Würgegriff, drängt die Hände einfach zurück.

Das lässt sich, meiner Ansicht nach, kaum besser darstellen und wirft auch weitere spannende Fragen für die Zukunft auf, etwa warum Elune nicht will, dass Tyrande Sylvanas vernichtet.

Das Raid-Finale brachte viel Zorn hervor

Viel schlimmer als das erste Video war allerdings das Finale des Raids „Sanktum der Herrschaft“. Rund 70 % negative Bewertungen des Videos zeigen klar, dass vielen Spielern nicht gefällt, was sie da sehen. Damit ihr wisst, wovon ich spreche, hier noch einmal das Video:

Auch an diesem Video gibt es extrem viel Kritik.

Der erste große Kritikpunkt ist, dass Sylvanas einen plötzlichen Sinneswandel hat und sich gegen Zovaal, den Kerkermeister, stellt. Dass sie ausgerechnet im letzten Augenblick Bedenken bekommt und quasi spontan die Seiten wechselt, empfinden viele als „schlecht geschrieben“. Aber ist es das wirklich? Ist das spontan und ohne Vorankündigung?

Das finde ich nicht. Wenn man die ganzen vorangegangenen Cinematics schaut, dann zeichnet sich diese Möglichkeit schon sehr lange ab. Schon bei den Gesprächen mit Anduin in Torghast und später, als der Kerkermeister Anduin einfach seinem Willen unterwirft, sieht man die Zweifel in Sylvanas aufkeimen. Als Tyrande ihr dann im Ardenwald offenbart hatte, dass Nathanos tot sei und der Kerkermeister ihr das offenbar verheimlicht hat, sieht man kurz Fassungslosigkeit in Sylvanas’ Mimik. Spätestens da keimt der Gedanke, dass der Kerkermeister auch sie hintergeht.

Der finale Auslöser von Sylvanas’ Sinneswandel ist dann, dass Zovaal den großen Plan ändert. Eigentlich gab es die Absprache, die Realität wie sie ist aufzulösen, um vollkommene Freiheit zu erschaffen – ohne ein festes Korsett, das quasi bei der Geburt schon festlegt, was man für ein Leben lebt und in welches Reich der Schattenlande man anschließend die Ewigkeit verbringt. Die Überzeugung, dass Zovaal sich daran hält und das vorhat, was er versprach, hatte diese Allianz zwischen ihm und Sylvanas überhaupt erst möglich gemacht.

Zovaal ändert jedoch seinen Plan und erklärt, dass er eine Realität erschaffen wird, in dem ihm alle dienen.

„Aber warum war Sylvanas so dumm und hat Zovaal geglaubt?“, hör ich jetzt schon einige fragen. Die genaue Antwort darauf kann natürlich nur Blizzard liefern, aber ich finde, dass die Anzeichen dafür eindeutig sind. Zum einen haben Sylvanas und Zovaal viele Parallelen und daher war es vermutlich leicht, so etwas wie „Sympathie“ zu verspüren. Zovaal als Gefangener im Schlund und Sylvanas einst als Gefangene des Willens des Lichkönigs – selbst wenn dieser von Zovaal erschaffen wurde. Das gemeinsame Ziel, diese Realität zu vernichten um eine neue zu erschaffen, in der alle wirklich frei sind, ist für Sylvanas interessant.

Doch der zweite Punkt ist für mich viel wichtiger: Der fehlende Teil von Sylvanas’ Seele. Das Fragment, das vermutlich Frostgram aus ihr gerissen hatte, alternativ die Saronit-Stacheln unter Eiskrone bei ihrem Selbstmordversuch. Das könnte exakt der Teil der Seele sein, der dafür verantwortlich ist, dass man treu gegenüber den eigenen Tugenden bleibt, logisch und rational handelt. Genau das Fragment, das der Kerkermeister Sylvanas am Ende zurückgibt.

Warum ich das vermute? Weil es bei Uther genau so war. Im Cinematic „Nachleben: Bastion“ sehen wir Uther, der ebenfalls eine Tat begeht, die so gar nicht zu seinem rechtschaffenen, mitfühlendem Charakter passt. Er schleuderte die Seele von Arthas in den Schlund, obwohl es weder seine Position ist, das zu entscheiden, noch der korrekte Ort für Arthas, der vermutlich in Revendreth deutlich besser aufgehoben wäre.

Uthers Seele wurde zersplittert – offenbar ist das auch Sylvanas passiert.

Wenn das fehlende Fragment einer Seele dafür sorgt, dass selbst ein Paragon des Lichts gegen seine eigenen Prinzipien handelt – warum sollte es nicht bei einer untoten Waldläuferin ganz genau so funktionieren?

Der letzte große Punkt, der immer wieder aufkommt: Warum lässt Zovaal uns alle leben und geht einfach? Er hätte uns doch töten können!

Ja, das hätte er. Aber das will er gar nicht und das sagt er auch recht deutlich. Sein Ziel ist es nicht, alle zu vernichten – sondern alle zu unterwerfen. Zovaal hält sich darüber hinaus für so mächtig, dass er in „uns“ und den großen Charakteren wie Jaina, Thrall und Bolvar überhaupt keine Probleme sieht. Warum sollte er auch? Mit einem einzigen Wink seiner Hand konnte er alle gefangennehmen und seinem Willen unterwerfen.

Und selbstverständlich ist das „praktisch“ aus Story-Sicht, dass wir verschont werden, weil das die Motivation des Bösewichts so hergibt. Aber was ist denn die Alternative? Der Kerkermeister lacht böse, bringt alle um und danach steht dick „Ende“ auf dem Bildschirm und WoW ist vorbei?

Natürlich muss es einen Weg geben, bei dem die Geschichte noch irgendwie weitergeht. Das liegt in der Natur der Dinge, dass wir eben ein Spiel spielen, das sicher nicht jetzt einfach vorbei sein soll. Bei einem Bösewicht auf dem Höhepunkt seiner Macht muss es eben ein Element geben, das dafür sorgt, dass die Protagonisten weiterhin existieren.

Hinzu kommt, dass Zovaals Charakter auch in anderen Werken etwas mehr beleuchtet wurde. Im Buch „Folks & Fairytales of Azeroth“ (das ich jedem nur sehr empfehlen kann) handelt eine Geschichte vom Schlund und am Rande auch vom Kerkermeister. Er ist der Ansicht, dass jede Seele nach Rache strebt und „freut“ sich immer, wenn er mitbekommt, dass genau das stimmt. Aus diesem Grund überlässt er auch wohl Sylvanas den fehlenden Teil ihrer Seele – damit sie die letzten Stunden ihres Lebens mit der Schuld ertragen muss, die sie auf sich geladen hat, bevor die Helden Rache an ihr üben.

Letztendlich ist ihm schlicht egal, was passiert. Er hat seinen Weg zum „Sepulcher“, er hat die Macht in den Händen – und der Rest ist für ihn schlicht nicht mehr relevant.

Zovaal auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Etwas Abstand kann gut tun

Selbst wenn man all meinen Argumenten nicht zustimmt und das ganz anders sieht – was vollkommen legitim ist – dann nehmt ein bisschen Abstand. Ich finde es ziemlich erschreckend, wenn Leute jemandem vorschreiben wollen, wie denn eine Geschichte erzählt werden soll. Alle halten sich plötzlich für die großen Story-Götter, die ganz genau wissen, wie denn eine gute Geschichte auszusehen hat.

Klar, man muss die Geschichte nicht mögen. Aber sich hinzustellen und zu fordern, dass man alle Story-Schreiber bei Blizzard doch entlassen soll, weil die diese Geschichte nicht so erzählen, wie man das gerne hätte, ist doch ziemlich abgehoben.

Am Ende des Tages ist es nämlich noch immer ihre Geschichte. Während ich bei Gameplay und Spielmechaniken durchaus zustimme, dass man Rücksicht auf die Spieler und deren Wünsche nehmen sollte – bei der Story sehe ich das anders. Ich will die Geschichte erleben, die Autoren mir zeigen wollen und keine andere.

Und wenn ihr wirklich zu der Überzeugung kommt, dass alles seit Jahren ganz schrecklich ist und die Story nur bis [Addon, das ich noch gut fand] toll war und dann mit [Addon, das ich doof fand] den Bach runterging – dann ist es vielleicht Zeit, einfach ein bisschen Abstand zum Spiel zu gewinnen. Denn sich jahrelang mit etwas in seiner Freizeit zu beschäftigen, das man gar nicht mag – da ist dann jeder selbst dran schuld.

Aber jetzt könnt ihr das gerne diskutieren. Wie seht ihr das? Fandet ihr den Verlauf der Story gut? Oder findet ihr auch alles Mist, was in den letzten Tagen bei Warcraft abging?