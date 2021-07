Wenn es um World of Warcraft und die damit verbundene Geschichte geht, dann kennen einige Leute offenbar über kein Maß und schlagen über die Stränge – vor allem dann, wenn die Story sich nicht genau so entwickelt, wie sie das gerne gehabt hätten.

Hey Christie Golden, ich liebe was du tust. Deine Kreativität haucht Leben in die Welten ein. Geschichten und ihre Wendungen sind sicher wichtig, aber den Mut zu haben, sie überhaupt zu erzählen, ist was wirklich wichtig ist.

Wer ist Christie Golden? Christie Golden könnten langjährige Warcraft-Fans schon eine ganze Weile kennen, denn sie hat verschiedene Romane zu WoW geschrieben, darunter etwa „Arthas – Aufstieg des Lichkönigs“, „Kriegsverbrechen“ oder auch „Vor dem Sturm“. Sie ist ebenfalls die Autorin für das kommende „Sylvanas“-Buch. Zusätzlich arbeitet sie seit einigen Jahren direkt bei Blizzard und ist dort mit für die Geschichte in World of Warcraft verantwortlich.

Das neuste Cinematic zu World of Warcraft wird wild diskutiert. Besonders in den sozialen Medien regen sich viele Leute auf und kritisieren, wie „schlecht geschrieben“ die Geschichte von Shadowlands und Sylvanas Windläufer doch sei. Aber einige schießen bei der Kritik weit über das Ziel hinaus – sie schicken massive Beleidigungen und sogar Todesdrohungen an die verantwortlichen Autoren.

