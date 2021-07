WoW: Das Sylvanas-Drama – rund 70 % finden das Cinematic blöd

Das finale Video aus dem Raid von World of Warcraft Patch 9.1 kam bei vielen nicht gut an. Es wird wild diskutiert.

Schon im Vorfeld wurde prophezeit, dass das Cinematic zum Finale des Raids „Sanktum der Herrschaft“ die Spielerschaft spalten wird und kontrovers diskutiert wird. Und – wenig verwunderlich – kam es auch dann ganz genau so. Doch wie groß die Unzufriedenheit innerhalb der Spielerschaft tatsächlich ist, lässt sich auch gut an den Bewertungen auf YouTube festmachen, denn da schneidet das Video ziemlich schlecht ab.

Spoilerwarnung: Der Artikel behandelt den Ausgang des Raids „Sanktum der Herrschaft“. Wer nicht gespoilert werden will, sollte nicht weiterlesen.

Was zeigt das Video? Im Video sehen wir das Ende des Raids Sanktum der Herrschaft. Der Kerkermeister erreicht sein Ziel, bekommt das letzte Siegel und wird wieder vollständig. Er erklärt, dass er eine neue Realität schaffen will, in der ihm alle dienen. Genau das löst bei Sylvanas dann einen Sinneswandel aus. Sie erkennt, dass der Kerkermeister nicht am gemeinsamen Plan festhält und eigene Ziele verfolgt.

Sylvanas stellt sich gegen Zovaal, doch der hält sie einfach auf. Bevor er verschwindet, gibt er Sylvanas noch einen Teil ihrer Seele zurück, die ihr früher geraubt wurde. Das Video endet mit einer bewusstlosen Sylvanas und den Helden von Azeroth, die bedrohlich auf sie zugehen.

Wie sind die YouTube-Bewertungen? Überwiegend negativ. Zum aktuellen Zeitpunkt (07.07.2021, 15:15 Uhr) kommen auf knapp 3.200 positive Bewertungen über 7.300 negative. Ganz grob lässt sich also sagen, dass 70 % der Leute, die das Video bewertet haben, es als negativ empfinden. Entsprechend wird das Video auch überwiegend mit negativen und mitunter fiesen Kommentaren besprochen.

Das schreiben die Leute: Vor allem die Kritiker machen ihrer Laune unter dem Video Luft, mitunter auch recht unsachlich. Viele Kommentare wie die folgenden häufen sich:

„Der einzige ‘Redemption Arc’ den wir brauchen, ist für das Story-Schreiber-Team von WoW.“

„Der Kerkermeister will die Realität neu formen, weil sogar er weiß, wie schlecht das geschrieben ist.“

„Es tut mir echt leid, dass ihr alle fast 8 Monate dafür gewartet habt.“

„Chris Metzen, bitte komm zurück.“

„Es ist fantastisch, dass die offizielle Story eine schlechte Sylvanas-Fanfiction geworden ist.“

„Ich, nachdem ich Warlord of Draenor gespielt habe: Nunja, das Story-Writing kann ja nicht NOCH schlechter werden.

Ich jetzt: Überraschtes Pikachu-Gesicht“

Allerdings gibt es auch einige Spieler, die das Video ziemlich gut fanden und sich auf den weiteren Verlauf der Story freuen.

„Das ist … besser als ich erwartet habe. Zovaal sieht auch richtig cool aus!“

„Wie kann man das ‘cringe’ finden? Sylvanas hat immer nach Freiheit gestrebt, daher ergibt es vollkommen Sinn, dass sie nicht als Zovaals Sklavin enden will.“

„Wie erwartet hatte er [Zovaal] ein Fragment ihrer Seele. Ich liebe das!“

„Ihr Leute müsst euch echt mal entspannen und die Geschichte genießen. Ich fand’s richtig cool.“

„Ich meine, alles hat darauf hingedeutet, dass die Story in diese Richtung geht. Sich darüber nun aufzuregen ist irgendwie seltsam. Ich bin zufrieden.“

Viele fiese Memes: Auch im Subreddit von World of Warcraft wird angeregt über das Video diskutiert. Wie auf Reddit üblich, gibt es bereits jede Menge Memes, die wohl am ehesten als “fies” zu beschreiben sind. Hier ein paar der Highlights mit den meisten Upvotes, etwa das von matijwow:

Auch beliebt ist das von Thirteenera:

Aber kommen wir nun zu euch! Wie habt ihr das Video empfunden? Findet ihr es so schlecht, wie die Leute in den Kommentaren? Glaubt ihr, die Story von WoW ist zu einer schlechten Fanfiction verkommen und nicht mehr so gut wie damals? Oder habt ihr Spaß an der Story und euch gefallen die Entwicklungen der letzten Cinematics?