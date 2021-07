So schaltet ihr heute Fliegen in WoW: Shadowlands frei

Auch in WoW: Shadowlands kann seit heute geflogen werden. Wir verraten, wie ihr das Fliegen im aktuellen WoW-Addon freischaltet.

Nach über einem halben Jahr des Wartens ist heute endlich der große Tag gekommen. Die Spieler können auch in World of Warcraft: Shadowlands sich auf ihre Flugmounts schwingen und die vier großen Gebiete aus der Luft erkunden – zumindest dann, wenn das Fliegen freigeschaltet wurde. Das geht ab heute (07.06.2021) und wir verraten, was ihr dafür in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft erledigen müsst.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Damit ihr heute das Fliegen freischalten könnt, müsst ihr mit dem entsprechenden Charakter zumindest die ursprüngliche Pakt-Kampagne abgeschlossen haben. Das ist die Grundvoraussetzung, an der kommt ihr nicht vorbei. Danach müsst ihr euch um folgende Dinge kümmern:

Ruhm-Stufe 44 erreichen: Wenn ihr letzte Woche gespielt habt, seid ihr nun bei Ruhm-Stufe 42. Sammelt wieder 1.000 Anima für euer Sanktum und schließt die Korthia-Quest „Das Schicksal gestalten“ ab. Das kann etwas dauern, tötet einfach seltene Feinde, schließt die Daily-Quests ab und spielt den neuen Angriff im Schlund.

Der Abschluss dieser beiden Missionen bringt euch auf Ruhm-Stufe 44.

Der Abschluss dieser beiden Missionen bringt euch auf Ruhm-Stufe 44. Neues Pakt-Kapitel spielen: Auf Ruhm-Stufe 44 schaltet ihr das nächste Kapitel der Pakt-Kampagne mit dem Namen „Das Letzte Siegel“ frei. Spielt auch dieses Kapitel ganz bis zum Ende. Folgt einfach dem Questverlauf, dann könnt ihr gar nichts verpassen.

Sobald ihr das erledigt habt, bekommt ihr den Gegenstand „Erinnerungen an den sonnenlosen Himmel“.

Dieses Item erlaubt euch das Fliegen – ihr müsst es nur noch benutzen!

Verwendet ihn – und zack! Ihr habt Fliegen in den Schattenlanden freigeschaltet!

Fliegen in Shadowlands – Wo geht das überall?

Wer kann dann alles fliegen? Habt ihr die Flugfähigkeit auf einem Charakter freigeschaltet, gilt dies automatisch für euren ganzen Account. Ab dann können sämtliche Charaktere in den vier Hauptgebieten der Schattenlande fliegen. Das gilt auch für Charaktere unter Stufe 60, die sich noch in der Level-Phase befinden. Somit könnt ihr bereits ab Stufe 50 in den Schattenlanden abheben und viele zeitfressende Aufgaben drastisch verkürzen.

Wo kann man überall fliegen? Fliegen ist grundsätzlich in allen Gebieten der vier Pakte möglich. Das sind:

Bastion (Kyrianer)

Maldraxxus (Nekrolords)

Ardenwald (Nachtfae)

Revendreth (Venthyr)

Was bringt Fliegen in den Schattenlanden? Grundsätzlich vor allem Zeitersparnis. Die meisten Aktivitäten gehen mit einem Flugmount schlicht deutlich schneller, da mehr Strecke in kurzer Zeit zurückgelegt werden kann und Hindernisse einfach überflogen werden. Ihr seid somit effektiver, wenn ihr:

Twinks levelt und direkt zu den Missionszielen fliegen könnt

Weltquests abschließt, etwa um Anima zu farmen

Kräuter und Erze farmt, um Materialien für die Berufe oder den Verkauf zu sammeln

Wo kann man nicht fliegen? Ein Flugverbot herrscht weiterhin im Schlund und damit auch in dem neuen Mini-Gebiet Korthia. Dort müsst ihr weiterhin auf Boden-Reittiere zurückgreifen und könnt die Probleme nicht einfach erhaben aus dem Himmel belächeln.

Werdet ihr das Fliegen sofort freischalten? Oder lasst ihr euch damit Zeit?