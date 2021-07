Blizzard-Mitarbeiter nennt den größten WoW-Streamer „Ars**loch“

Der Twitch-Streamer Asmongold wird von einem Blizzard-Mitarbeiter auf Twitter beleidigt. Der nimmt es ausgesprochen gelassen.

Auf Twitter kommt es häufiger zu Konflikten und raschen, unbedachten Aussagen. Jetzt wurde sogar der WoW-Streamer Asmongold von einem Blizzard-Mitarbeiter beleidigt – und das recht drastisch. Entsprechend macht das gerade in der Community die Runde.

Wer ist Asmongold? Der Streamer Asmongold ist in der Community von World of Warcraft gut bekannt, wenn auch umstritten. Klar ist jedoch, dass er der größte Content-Creator zu World of Warcraft ist und mit seinen Videos auf Twitch und YouTube Hunderttausende erreicht. Über viele Jahre hat er fast ausschließlich WoW gespielt, aktuell testet er auch ein paar andere Spiele – wie etwa Final Fantasy XIV.

Was ist passiert? Seit einigen Tagen spielt Asmongold Final Fantasy XIV und so manch einem Spieler des MMORPGs gefällt das nicht. Sie fürchten, dass mit Asmongold auch seine zum Teil toxische Community Einzug in das Spiel hält. Davor will man das Spiel schützen. Auf Twitter rief daher „XylariaVG“ dazu auf, dass man den „Hass und die Rüpelhaftigkeit nicht in Final Fantasy XIV willkommen heiße“.

Unerwarteten Zuspruch gab es dabei von Adam Holisky. Der ist Lead Product Manager bei Blizzard und erklärte als Antwort an Xylaria:

Der Typ [Asmongold] ist ein Arschloch.

Auch wenn der Twitter-Account von Holisky sein Privat-Account ist und die Anmerkung enthält, dass „die Ansichten seine eigenen sind“, wirft sowas kein gutes Licht auf Blizzard.

Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, ist aber in den Weiten des Internets natürlich nach wie vor zu finden.

So reagiert Asmongold: Der Twitch-Streamer nimmt diese Beleidigung recht locker. Er erklärte dazu:

Die Leute verlinken mir Bilder eines Blizz-Mitarbeiters, der schlecht über mich spricht. Mir ist das egal, ich rede auch die ganze Zeit schlecht über die, lol Ich bin ein großer Junge, ich kann damit umgehen, ich brauche niemanden, der die belästigt, um meine Ehre zu verteidigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Einige Community-Mitglieger von Asmongold hatten es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, Holisky daraufhin zu belästigen und auch im Subreddit von WoW und den offiziellen Foren darauf aufmerksam zu machen.

Wieso sagte der Blizzard-Mitarbeiter das? Warum Holisky die doch sehr drastischen Worte geschrieben hat, ist nicht ganz klar. Allerdings dürfte es auch bei Blizzard einige Leute geben, die Asmongold kritisch sehen. Immerhin polarisiert der Streamer und wählt auch oft harsche Worte, bei denen Entwicklern die Kompetenz abgesprochen oder recht unsachlich verallgemeinert wird. Das dürfte so manch einem ein Dorn im Auge sein.

Was haltet ihr von der Reaktion des Blizzard-Mitarbeiters? Absolut unprofessionell oder sind solche Aussagen als Privatperson auf Twitter okay?