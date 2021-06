WoW: Timegating in Patch 9.1 – Was kommt wann?

Was kommt dann noch? Bis Anfang September dürfte der Patch 9.1 die Spieler also bei Laune halten. Danach gibt es nur noch eine Handvoll neuer Freischaltungen, wie etwa weitere Anima-Boni oder kosmetische Belohnungen. Gegen Oktober dürften dann alle Spieler auf Ruhm-Stufe 80 eintrudeln und langsam aber sicher auf das nächste Content-Update schielen, zu dem es dann bestimmt erste Informationen gibt.

Wir haben hier für Euch eine Liste mit allen Inhalten, die in den kommenden Wochen starten. Damit wisst ihr immer genau, was ihr wann angehen könnt – und auf welche Inhalte ihr euch freuen könnt.

Der Patch 9.1 Ketten der Herrschaft ist nach langen Monaten des Wartens endlich live. Doch nicht alle Inhalte sind direkt zum Start verfügbar. Das liegt vor allem am Ruhm-System, das Story-Kapitel und andere Inhalte erst Stück für Stück freischaltet, damit die Spieler sich jede Woche auf etwas Neues freuen können. Das System ist zwar auch in der Community umstritten, da „Timegating“ für viele nur ein nervender Faktor ist.

Die neuen Inhalte von Patch 9.1 von World of Warcraft kommen nur Stück für Stück. Doch wie lange muss man warten? Was kommt wann? Unsere große Übersicht hilft.

