WoW: Patch 9.1 bringt viele neue Pakt-Mounts – So bekommt ihr sie

Im neuen Patch von World of Warcraft stecken jede Menge neue Reittiere. Welche schicken Mounts es bei den Pakten gibt, zeigen wir hier.

Patch 9.1 Ketten der Herrschaft steht in den Startlöchern und bringt jede Menge neue Reittiere für die verschiedenen Pakte. Blizzard hat bereits eine kleine Vorschau zu den einzelnen neuen Mounts in World of Warcraft veröffentlicht und wir verraten euch, wo und wie ihr die Reittiere bekommen könnt.

Die neuen Reittiere gehen übrigens mit der Freischaltung des Fliegens einher – denn das ist in Patch 9.1 ebenfalls möglich – zumindest in den Gebieten Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth. Im Schlund herrscht weiterhin ein Flugverbot.

Beachtet bei den folgenden Reittieren, dass sie jeweils exklusiv für den Pakt sind, zu dem sie gehören. Selbst wenn die Quelle eines Reittiers als „Rare-Mob“ angegeben wird, kann das Mount nur von Spielern erbeutet werden, die diesem Pakt auch angehören.

Die neuen Reittiere der Kyrianer: Kyrianer-Spieler können sich auf die Schwingen der Elysischen Aquilon freuen. Diese majestätischen Reittiere ähneln den Goliaths der Bastion und wurden offenbar von den Schmieden der Provosten geschaffen. Insgesamt 4 Varianten gibt es davon:

Elysischer Aquilon: Ruhm-Stufe 45

Ascendant’s Aquilon: Ruhm-Stufe 75 + 7.500 Anima

Battle-Hardened Aquilon: Abschluss der Kampagne, Ehrfürchtig bei der Fraktion Unaufhaltsamer Tod + 1.000 Stygia

Foresworn Aquilon: Seltener Drop vom Rare-Mob „Wild Worldbreaker“

Die neuen Reittiere der Nekrolords: Nekrolords sind gemeinhin ziemlich eklig, immerhin leben sie ja auch in Schimmelland Maldraxxus. Entsprechend schwingen die sich auf den dicken Körper von Leichenfliegen. Ja, die sind genau so widerwärtig, wie es sich anhört.

Maldraxxische Leichenfliege: Ruhm-Stufe 45

Königliche Leichenfliege: Ruhm-Stufe 75 + 7.500 Anima

Battlefield Swarmer: Abschluss der Kampagne, Ehrfürchtig bei der Fraktion Unaufhaltsamer Tod + 1.000 Stygia

Lord of the Corpseflies: Seltener Drop vom Rare-Mob „Fleshwing“

Die neuen Reittiere der Nachtfae: Nachtae sind naturverliebt und bekommen daher auch ein ziemlich lebhaftes Reittier. Der Ardenwildling ist dabei eine Mischung aus Wolkenschlange und Fuchs, die so manch einen Spieler etwa an Fuchur aus der Unendlichen Geschichte erinnert. Auch der Ardenwildling kommt in 4 Ausführungen:

Ardenwildling: Ruhm-Stufe 45

Autumnal Wilderling: Ruhm-Stufe 75 + 7.500 Anima

Winter Wilderling: Abschluss der Kampagne, Ehrfürchtig bei der Fraktion Unaufhaltsamer Tod + 1.000 Stygia

Summer Wilderling: Seltener Drop vom Rare-Mob „Escaped Wilderling“

Die neuen Reittiere der Venthyr: Im Land der Vampire und Gargoyles gibt es natürlich auch neue Mounts. Die Venthyr setzen sich auf die Rücken ihrer Grabschwingen. Diese steinernen Kreaturen wurden durch Anima zum Leben erweckt und tragen ihre Besitzer sicher von Schlacht zu Schlacht.

Grabschwinge: Ruhm-Stufe 45

Obsidian Gravewing: Ruhm-Stufe 75 + 7.500 Anima

Pale Gravewing: Abschluss der Kampagne, Ehrfürchtig bei der Fraktion Unaufhaltsamer Tod + 1.000 Stygia

Mastercraft Gravewing: Seltener Drop vom Rare-Mob „Stygian Stonecrusher“

Gibt es noch mehr Reittiere? Ja! Insgesamt bringt Patch 9.1 satte 45 neue Reittiere für Sammler. Nur ein paar davon gibt es über die verschiedenen Pakte. Andere bekommt ihr als Belohnung im PvP, aus dem Raid „Sanktum der Herrschaft“, aus dem Mega-Dungeon Tazavesh oder als seltenen Drop von Feinden aus Korthia. Das eine oder andere Rätsel-Mount wird auch wieder mit dabei sein.

Sammler dürften demnach in Patch 9.1 auf ihre Kosten kommen und eine ganze Menge für ihre Reittier-Sammlung anhäufen können.

Habt ihr Lust auf das Sammeln neuer Reittiere? Oder interessieren euch die anderen Inhalte von Patch 9.1?