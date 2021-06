WoW lockert Anforderungen, ihr kommt leichter an gute Ausrüstung

Was haltet ihr von diesen Anpassungen an der Beute und der Aufwertung? Eine gute Sache? Oder waren die vorherigen Grenzen schon ausreichend?

Welche Folgen hat das? Grundsätzlich erlaubt das System so mehr Flexibilität und ermöglicht auch Spielern, ihre Gegenstände regelmäßig aufzuwerten, die in kleineren Sprüngen ihre Leistung steigern. Für viele war etwa der Sprung von „Mythisch+10“ auf „Mythisch+15“ ziemlich hart. Hier gibt es nun feinere Abstufungen, sodass man die Ausrüstung bereits etwas aufwerten kann, wenn man eine Handvoll Dungeons auf +12 oder +13 absolviert. Dadurch haben die Spieler mehr „Zielpunkte“, auf die sie hinarbeiten können.

Was wird geändert? Bisher war es so, dass die Aufwertung mit Tapferkeitspunkten bestimmte Erfolge benötigte. Die Grenzen waren hier jeweils für den Abschluss aller Dungeons bei den Stufen +5, +10 und +15. Mit Patch 9.1 wird dieses System auf ein Rating umgestellt, das ähnlich wie das Wertungssystem von Raider.io funktioniert. Je nach erbrachter Leistung bekommt ihr eine Wertung.

In Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft gibt es wieder die Möglichkeit, Gegenstände mit Tapferkeitspunkten aufzuwerten. Die starren Grenzen werden dabei aber ein wenig aufgebrochen und erweitert. Das gibt den Spielern mehr Möglichkeiten, ihre Ausrüstung schon früher aufzuwerten.

Das Aufwerten von starker Ausrüstung in World of Warcraft geht bald leichter. Die Hürden dafür werden gesenkt und mehr Zwischenstufen eingebaut.

Insert

You are going to send email to