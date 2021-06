WoW bringt 9 antike Rezepte zurück, die es über 10 Jahre nicht gab

Das sagen die Spieler: Im Subreddit von WoW und in den Kommentaren auf wowhead hoffen viele Spieler, dass dies nur der Anfang ist und Blizzard auf diese Weise viele verlorengegangene Rezepte und Items zurück ins Spiel bringt. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Vorlagen für die Transmogrifikation, die durch Cataclysm nicht mehr erhältlich sind, aber trotzdem noch in der Sammlung angezeigt werden, als könne man sie noch bekommen.

Wo gibt es diese Rezepte? Die könnt ihr beim Zeitwanderungs-Händler für Cataclysm kaufen. Der Händler befindet sich in Orgrimmar (Horde) und Sturmwind (Allianz), allerdings nur während der Wochen Zeitwanderung: Cataclysm. Die Position wird euch dann direkt auf der Karte angezeigt. Nächstes Mal werden die Händler also am 22. September aktiv und bleiben bis zum 28.09.

Im Laufe von knapp 16 Jahren hat sich World of Warcraft so stark verändert, wie kaum ein anderes MMORPG. Dabei wurde auch die Spielwelt mehrfach ordentlich durchgerüttelt und überarbeitet. Das hatte jedoch auch zur Folge, dass einige Gegenstände im Laufe der Jahre verloren gegangen sind, weil man sie schlicht nicht mehr erhalten kann. Jetzt bringt Blizzard 9 dieser „antiken“ Rezepte zurück – und Sammler jubeln.

Ein paar uralte Rezepte kehren in die World of Warcraft zurück. Sammler jubeln, denn die Items gab es mehr als 10 Jahre lang nicht.

