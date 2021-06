WoW: Für den besten Loot müsst ihr bald härtere Dungeons meistern

Die Anforderungen für die beste Beute in World of Warcraft steigen mit Patch 9.1. Wir verraten, wie man künftig an den besten Loot kommt.

In World of Warcraft gibt es viele Wege, an gute Ausrüstung zu kommen. Einer davon sind die „Mythisch+“-Dungeons, das härteste, was WoW für 5 Spieler zu bieten hat. Doch damit ihr in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft den besten Loot abgreifen könnt, müsst ihr künftig eine etwas schwerere Herausforderung bewältigen. Denn das höchste Itemlevel gibt es nur, wenn ihr auch die Schwierigkeit „+15“ bewältigt.

Was wurde geändert? In Patch 9.1 müsst ihr für die bestmögliche Belohnung aus der wöchentlichen Schatzkammer nun einen Dungeon der Schwierigkeit „+15“ abschließen. Nur damit ist sichergestellt, dass ihr am darauffolgenden Mittwoch eine richtig gute Belohnung bekommt, die dem maximal möglichen Itemlevel entspricht.

Im Gegenzug dafür gibt es die beste Belohnung, die man direkt aus Dungeons erhalten kann, allerdings schon auf „Mythisch+14“. Hier wird die Anforderung also leicht gesenkt.

Welche Belohnungen gibt es künftig? Das Itemlevel aus der wöchentlichen Kiste und den „Mythisch+“-Dungeons steigt in Patch 9.1. Die folgende Liste verrät euch, mit welcher Belohnung ihr künftig rechnen könnt:

Schlüsselstein-Stufe Belohnung Dungeon Belohnung Schatzkammer Mythisch+2 210 226 Mythisch+3 213 226 Mythisch+4 216 226 Mythisch+5 220 229 Mythisch+6 223 229 Mythisch+7 223 233 Mythisch+8 226 236 Mythisch+9 226 236 Mythisch+10 229 239 Mythisch+11 229 242 Mythisch+12 233 246 Mythisch+13 233 246 Mythisch+14 236 249 Mythisch+15 236 252

Wie war es vorher? Aktuell ist es noch so, dass bereits der Abschluss eines „Mythisch+14“-Dungeons ausreicht, um das maximale Itemlevel von 226 in der kommenden Woche aus der Kiste zu ziehen. Die Grenze schien ein wenig sonderbar, immerhin ist doch sonst immer „+15“ die Grenze gewesen, die etwa für Erfolge benötigt wird. Mit Patch 9.1 ist das endlich konsistent und so leichter nachvollziehbar.

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Eine gute Sache, die das System endlich logischer macht? Oder nervig und nur noch mehr Schikane, um an gute Beute zu gelangen?