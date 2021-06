WoW Patch 9.1 schon jetzt herunterladen – So startet ihr den Preload

Der erste große Content-Patch von WoW: Shadowlands erscheint bald. Wir verraten, wie ihr den Großteil der Spieldaten schon jetzt herunterladen könnt.

Nach langen, viel zu langen Monaten des Wartens steht der Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft endlich in den Startlöchern. Damit ihr am Release-Tag nicht ewig Updates herunterladen müsst, könnt ihr schon jetzt mit dem Preload beginnen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Was bringt der Preload? Mit dem Preload könnt ihr den kommenden Patch von World of Warcraft bereits zu großen Teilen herunterladen. Dadurch reduziert sich die Datenmenge, die ihr dann am tatsächlichen Patch-Tag noch herunterladen müsst, sodass ihr schneller zum Zocken kommt.

Wie funktioniert das? Damit der Preload bei World of Warcraft funktioniert, müsst ihr diesen in den Spieleinstellungen zuvor aktivieren. Das macht ihr über den Battle.net-Client. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wo ihr die Funktion anschaltet und was sie bewirkt:

Startet die Battle.net-App

Klickt oben links auf das Battle.net-Symbol und wählt „Einstellungen“

Klickt im Seitenmenü den Punkt „Downloads“ an

Scrollt bis zu „Spielupdates“ und setzt den Punkt bei „Für kürzlich gespielte Spiele neueste Updates durchführen und Daten für zukünftige Updates herunterladen“

Die Option ist leicht zu finden.

Zusätzlich dazu könnt ihr noch den Haken bei „Updates pausieren, wenn ein Spiel gestartet wird“ rausnehmen. In dem Fall wird ein Patch auch heruntergeladen, während ihr gerade spielt. Das kann allerdings negativ auf eure Latenz schlagen.

Habt ihr das getan, sollte der Download für das knapp 8 GB große Update beginnen. Falls ihr übrigens schon den aktuellen PTR gespielt habt, dann fällt der Download deutlich kleiner aus. In dem Fall holt sich der Client die Daten nämlich einfach von eurer PTR-Version.

Wann erscheint der Patch offiziell? Das Release-Datum für den Patch 9.1 Ketten der Herrschaft ist der 30. Juni 2021, also der kommende Mittwoch. Nach den Wartungsarbeiten in den frühen Morgenstunden wird das Update automatisch installiert. Im Anschluss stehen dann viele der neuen Inhalte zur Verfügung. Allerdings nicht alle, denn der Raid „Sanktum der Herrschaft“ öffnet erst eine Woche später seine Pforten.

Habt ihr schon Lust auf den neuen Patch? Oder kommt er jetzt doch „zu schnell“ und ihr hättet lieber noch etwas wie die Kriegsspinne erledigt?