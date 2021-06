WoW-Quiz: Kennt ihr die größten Warcraft-Zitate?

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Du kennst einige der bekannteren Sprüche aus dem Warcraft-Universum, doch sobald es ins Detail geht, mangelt es ein wenig an den Kenntnissen. Solides Mittelfeld und eindeutig genug Wissen, um auf Partys ein wenig anzugeben. Wenn das denn jemand hören will.

"Schwach wie die Spatzen, doch stolz wie die Pfauen, wagen sie in das Antlitz des Meisters zu schauen? Sie stolpern, sie straucheln, wie Kinder - so blind. Bis das Schicksal sich wendet und Chaos gewinnt!"

"Kommt in all eurer Stärke und Macht. Wenn die Stunde _____ schlägt, dienen alle dem einen, wahren König." -Arthas Menethil

In unserer Community haben wir einige Spieler, die sich als wahre WoW-Profis bezeichnen. Doch stimmt das eigentlich? Was habt ihr wirklich auf dem Kasten und wie gut kennt ihr die Bewohner von Azeroth und deren Zitate? Wisst ihr, von wem die Zitate stammen oder wie man sie korrekt vervollständigt?

