Die World of Warcraft ist ziemlich groß. Könnt ihr alle Orte erkennen, an denen wir diese Screenshots angefertigt haben?

Die World of Warcraft zählt zu den größten Spielwelten der Gaming-Geschichte. Das ist auch wenig verwunderlich, immerhin hat das Spiel bereits sieben große Addons auf dem Buckel, die alle neue Kontinente oder Planeten mit sich brachten. Die 8. Erweiterung, Shadowlands, ist bereits in der Mache und wird WoW um eine noch gänzlich unbekannte Dimension erweitern.

Bei den vielen Gebieten kann man schon die Übersicht verlieren. Oder etwa nicht? Seid ihr ein absoluter WoW-Crack, der Azeroth wie seine Westentasche kennt und jeden Ort immer genau vor Augen hat? Oder verlauft ihr euch gelegentlich in Azeroth und habt keine Ahnung, wo eigentlich welcher Ort ist? Das wollen wir mit diesem Quiz hier herausfinden.

So funktioniert das Quiz: Das Quiz zeigt euch insgesamt 15 Screenshots aus World of Warcraft und dazu mehrere Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst anhand des Screenshots erkennen, in welchem Gebiet das entsprechende Foto angefertigt wurde.

Während die ersten Bilder vermutlich noch recht leicht zu lösen sind, dürften die späteren Fotos (hoffentlich) ein wenig knackiger sein. Aber einem richtigen WoW-Nerd wird die Antwort natürlich sofort auf der Zunge liegen, nicht wahr?

0% Wo genau findet man denn diesen Herren? Dalaran (Nordend) Dalaran (Verheerte Inseln) Sturmwind Karazhan Correct! Wrong! Diese hübsche Statue steht wo noch gleich? Azsuna Schlingendornkap Tanaris Vol'dun Correct! Wrong! Überreste einer Brücke - aber wo steht die? Vol'dun Tanaris Zuldazar Drachenöde Correct! Wrong! Ein hübscher Wasserfall. Aber in welchem Gebiet ist der? Un'Goro-Krater Sholazarbecken Schlingendornkap Wald von Elwynn Correct! Wrong! Schnee, Eis, Kälte und ein Gigant. Wo finden wir diese Schlucht? Winterquell Eiskrone Drachenöde Tausendwinter Correct! Wrong! Flammen haben nur wenig zurückgelassen. Aber in welchem Gebiet ist diese Szene? Berg Hyjal Talador Eschental Brennende Steppe Correct! Wrong! Schiffe der Horde stehen gerne mal in Flammen. Aber wo steht dieses? Nazjatar Jadewald Vashj'ir Sturmsangtal Correct! Wrong! Wo gibt dieser Herr sein Tanzkunststück zum Besten? Dalaran (Nordend) Dalaran (Verheerte Inseln) Sturmsangtal GM-Insel Correct! Wrong! Nein, das Gesicht ist kein Bug. Das ist gewollt - aber wo? Tirisfal Arathihochland Boreanische Tundra Vorgebirge des Hügellandes Correct! Wrong! Zuletzt ein seltener Anblick. Wo kann man ihm begegnen? Nazjatar Azsuna Vashj'ir Tanaris Correct! Wrong! Erkennst du alle Orte in World of Warcraft? Hoffnungslos verloren Ohje - die meisten Orte in der World of Warcraft kennst du wohl noch nicht so gut. Aber keine Sorge - alle haben mal klein angefangen. Bis zum Weltenbummler ist es noch ein weiter Weg! Die offensichtlichsten Orte kannst du schon gut einschätzen, bei den spezifischen Landschaften brauchst du aber noch etwas Hilfe. Keine Sorge, das kommt mit der Zeit! Gute Ortskenntnisse Du kennst dich in der World of Warcraft ziemlich gut aus! Kaum ein Ort stellt ein Geheimnis für dich dar. Jedoch gab es mindestens einen Ort, den du nicht gleich erkannt hast. Egal, zum Angeben reicht diese Kenntnis auf jeden Fall! Der Weltenbummler Azeroth ist deine Heimat. Du kennst jeden Ort in- und auswendig. Wenn jemand einen Ort nicht kennt und Hilfe braucht, kannst du mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kaum jemand kennt die Spielwelt so gut wie du! Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Wie viele Orte konntet ihr korrekt zuweisen? Habt ihr alle Bilder richtig erkannt? Oder konnten euch einige Bilder in die Irre führen?

