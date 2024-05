Ein schwarzer Tag für WoW: Blizzard feuert die wichtigste Autorin

Mit viel Unverständnis kommentieren Spieler und Fans eine Entscheidung von Activision Blizzard: Wie jetzt bekannt wurde, hat Blizzard schon im Januar Christie Golden entlassen, die viele für eine der talentiertesten Autorinnen und Erzählerinnen im Gaming halten. Golden war Blizzard seit 25 Jahren verbunden, seit 2017 in Festanstellung. Sie arbeitete unter anderem an WoW und Starcraft. Dazu ist sie eine preisgekrönte Bestseller-Autorin. Offenbar wurde sie Opfer der Fusion von Blizzard mit Microsoft.

Golden war unter anderem für die Story von Sylvanas während WoW: Shadowlands verantwortlich – dafür bekam sie sogar Morddrohungen.

Warum ist die Entscheidung so überraschend? Christie Golden gilt vielen Fans als ein Herzstück der Geschichte von WoW. Sie wird gerade für die Cinematics zu World of Warcraft verantwortlich gemacht und verehrt.

Die Seite wowhead schreibt: Sie hat bei WoW unter anderem viele Ingame-Cinematics für Battle for Azeroth verantwortet, die Anduin/Sylvanas-Cinematics für Shadowlands und den Kurzfilm „The Afterlive“.

I am so sorry to hear about happened to you and you have my heartfelt condolences on the loss of your loved one.



I have read and enjoyed many of your books over the years! Your perspective will be missed (the narrative is already taking a hit, literally in the case of Dalaran). pic.twitter.com/tLdkcHudPh