WoW Remix: Mehr Bronze, leichtere Feinde – Hotfix macht alles besser

Der erste große Hotfix für WoW Remix: Mists of Pandaria ging live. Es gibt nun deutlich mehr Bronze und Feinde hauen nicht mehr so doll zu.

Die ersten Tage bei WoW Remix: Mists of Pandaria waren ziemlich wild. Manche Fähigkeiten haben Heldinnen und Helden mit einem Treffer aus den Latschen gehauen, während andere einen Exploit ausnutzten, um in wenigen Stunden Hunderttausende Bronze zu verdienen.

Die größten Probleme wurden rasch von Blizzard mit einem Hotfix behoben. Jetzt gab es eine Erklärung, was man noch geändert habe. Die Kurzfassung: Mehr Bronze und mehr Loot für alle.

Was wurde geändert? Blizzard hat eine Reihe von Anpassungen an WoW Remix: Mists of Pandaria vorgenommen, um das Spielgefühl zu verbessern. Mittels eines Hotfixes (der bereits live ist), wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

Die Skalierung der Gegner ist nun weniger aggressiv, besonders zwischen den Stufen 40 und 70.

Ausrüstung droppt nun viel häufiger von Rares, Elite Rares und Quests (Belohnungskisten).

Der erste Besuch in jedem LFR-Flügel beschert nun einen 7%-XP-Buff für den Umhang, sodass man nach dem LFR noch schneller levelt.

Bosse in Szenarios und Dungeons droppen nun Erfahrungspunkte.

Bosse in Szenarios und Dungeons droppen nun mehr prismatische Juwelen.

Alle Bronze-Kisten droppen nun 25 % mehr Bronze.

Was war das Problem? Die Skalierung der Mobs war ein Problem, gerade zwischen den Stufen 60 und 70. In den ersten beiden Tagen war es quasi notwendig, nach jedem Level Up über Stufe 60 die komplette Ausrüstung aufzuwerten, da Feinde einem sonst ganz schnell die Lebenslichter ausgepustet haben.

Jetzt ist die Skalierung ein wenig milder und erst mit eurem steigenden Itemlevel (bis Stufe 342) steigt auch die Stärke der Gegner an. Erhöht ihr das Itemlevel darüber hinaus, steigt nur noch eure Kraft, während die Feinde auf gleicher Stufe bleiben.

Was bedeuten die Änderungen? Im Klartext haben die Änderungen mehr positive Aspekte zur Folge:

Ihr bekommt mehr Bronze aus den Bronze-Kisten. Eine Kiste, die vorher 1.000 Bronze gab, gewährt nun 1.250 Bronze.

Ihr erhaltet mehr Ausrüstung, die ihr benutzen oder zu Bronze zerlegen könnt.

Feinde sind auf den späteren Level nicht mehr so stark und können leichter bezwungen werden.

Insgesamt ist das Spielgefühl von WoW Remix: Mists of Pandaria nun viel runder. Wer jetzt unzufrieden ist, dass er oder sie viele Bronze-Kisten schon eingelöst hat, kann die Erfolge auf weiteren Charakteren wiederholen. Das bietet sich ohnehin an, da zusätzliche Charaktere direkt mit einem verbesserten Umhang anfangen. Denn aktuell macht der Modus einfach nur Spaß.

Wie gefällt euch WoW Remix: Mists of Pandaria bisher? Seid ihr zufrieden mit dem Modus oder will der Funke nicht überspringen?