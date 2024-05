Blizzard hat bei WoW Classic versprochen, dass man mit WoW Remix: Mists of Pandaria einiges anders machen wird als vor 12 Jahren: Spieler sollen übermächtig werden können. Aber man hat unterschätzt, wie das in der Realität aussieht: Durch das Ausnutzen eines „Hyperspawns“ und eines neuen Upgrade-Systems für Ausrüstung, wurden einzelne Spieler im MMORPG schon nach wenigen Stunden so mächtig, dass sie Raidbosse allein besiegen konnten.

Wie mächtig wurden Spieler in WoW? Im Forum reddit kursieren am Pfingstsonntag Posts und auf YouTube kann man Videos sehen, in denen einzelne Spieler unfassbar hohen Schaden in WoW anrichten und dabei praktisch unbesiegbar sind, während der Rest ihrer Raids „normal spielt“:

So macht der Mönch Xastralts auf einem Screenshot 2,74 Millionen Schaden – 10-mal mehr als der – Zweitplatzierte im Raid (via reddit).

Der Schattenprieser Pibottwo erreicht in einem Video des Twitch-Streamers Asmongold sogar 20-mal mehr Schaden als der Zweitplatzierte in seinem Raid.

Der Nachtelfen-Priester kann mit Level 70 sogar einen Raidboss allein besiegen, als der Rest seines Raids tot ist, und holt sich die großen Achievements. Twitch-Streamer Asmongold urteilt: „Der Typ – er hat das Spiel geschlagen.“

Ein neues Upgrade-System läuft Blizzard total aus dem Ruder

Wie wurden Spieler so mächtig? In WoW Remix: Mists of Pandaria Remix kam ein System ins Spiel, das es beim ursprünglichen Mists of Pandaria, das im September 2012 erschien, nicht gab:

Man kann seine Items durch „Bronze“ stärker machen

Die Idee ist, dass jede Aktivität in WoW Classic den Spielern etwas bringt und sie besser macht

Allerdings konnte dieses System von cleveren Spielern ausgenutzt werden und die haben genau das getan

Spieler nutzen “Hyperspawn” Frösche, um extrem schnell mächtig zu werden

Das war das Problem: In Mists of Pandaria vor 12 Jahren gab es sogenannte „Hyperspawns“, Gebiete, in denen das Töten eines Mobs zwangsläufig das Erscheinen eines neuen Mobs zur Folge hatte.

Dadurch konnten Spieler mit Bereichs-Fähigkeiten extrem viele Mobs in kurzer Zeit töten und so schnell aufsteigen.

Diese Stelle wurde als „Frösche“ bekannt, ein Spawn in den Timeless Isles – eben weil es sich bei den entsprechenden Mobs um Frosche handelt.

Auch heute gibt es diese Stelle in WoW wieder, als Mists of Pandaria in der neuen Version live ging.

Wie wowhead schreibt, konnten Spieler in Mists of Pandaaria Remix 2024 hier “Lesser Charms of Good Fortune” farmen, die wiederum in Bronze umtauschen und ihre Ausrüstung derart schnell aufwerten, dass sie die Raids im Prinzip solo schaffen konnten.

Der Spieler ist praktisch allmächtig (Quelle: WoW).

Das ist die Folge: Mit dem neuen Bronze-System war es einzelnen Spielern mit dem Release von WoW Remix: Mists of Pandaria möglich, diese „Frösche“ jetzt extrem zu farmen, damit Bronze zu sammeln, ihre Items auf ein Niveau aufzuwerten, das Blizzard offenbar so schnell nicht vorhergesehen hat und dann zu allmächtigen Göttern im Spiel werden.

Laut Berichten von Spielern auf reddit haben einige WoW-Spieler extrem, über viele Stunden den Spawn ausgenutzt, bevor sie dann in Raids mit ihren Gilden gingen und dort plötzlich 10-mal mehr Schaden anrichteten als jeder andere.

Der Twitch-Streamer Asmongold berichtet über den Vorfall und zeigt den allmächtigen Warlock:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Blizzard nerft den Mega-Spawn

So reagiert Blizzard: Nachdem einzelne Spieler mit extrem hohen Schadenswerten in den Raids für Aufmerksamkeit gesorgt hatten, hat Blizzard am Sonntagmorgen nun die „Frog Farm“ in WoW Remix generft, dort droppt nun nicht mehr der notwendige Loot für das Item-Upgrade.

Zwar gibt es dort weiter Bronze, aber nicht länger die Lesser Charms, die für den Exploit notwendig sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Spieler sind neidisch auf die wenigen, die es durchgezogen haben

Das ist die Reaktion: Spieler in den Foren sind nun sauer, dass sie die Möglichkeit verpasst haben, selbst allmächtig zu werden und fordern von Blizzard, doch den Drop überall sonst zu verzehnfachen, damit sie aufholen können, was die wenigen erreicht haben, die „Frösche“ voll ausgenutzt haben: Sie wollen auch allmächtig werden und WoW durchspielen.

Wer den Spawn nicht genutzt habe, sei “signifikant im Nachteil”, heißt es in den Foren.

Das steckt dahinter: In einer Welt der übermächtigen Götter will wohl keiner der Normalo sein. Es ist die Frage, ob Blizzard hier noch reagiert und den Fortschritt zurücksetzt oder es für alle anderen es leichter macht, Götter-Niveau zu erreichen.

Unser WoW-Dämon Cortyn hat sich im Vorfeld schon mit WoW Remix auseinandergesetzt und die neuen Ideen von Blizzard sehr gelobt: WoW Remix ist ein Geniestreich und das Beste, was Blizzard tun konnte