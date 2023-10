Irre, aber ein Spieler hat WoW Classic HC durchgespielt – nackt und ohne Talente

Künftig will er das Gleiche übrigens mit einem Krieger versuchen – was als nahezu unmöglich gilt, da Krieger zwangsweise in den Nahkampf müssen und ohne Rüstung einfach alt aussehen.

Was gibt es für Beweise? Als Beweis veröffentlichte er ein kurzes Video, das den letzten Kampf gegen einen Mob zeigt, der seine Zwergin „Dryasthmatic“ auf Stufe 60 befördert. Dabei zeigt er auch Auszüge aus dem HC-Challenge-Addon, das besondere Leistungen überwacht und aufzeichnet. So hat er den ganzen Run über keine Rüstung getragen und keinen einzigen Talentpunkt verteilt. Außerdem hat er einige besonders schwierige Quests auf dem dafür notwendigen Level abgeschlossen.

Die Herausforderung von „World of Warcraft Classic“ in der Hardcore-Variante ist eigentlich schon schwierig genug. Auf Stufe 60 zu kommen, ohne auf dem Weg dahin zu sterben, das dürfte für viele eine schier unmögliche Leistung sein. Doch manchen Spielern ist selbst das noch nicht genug und sie wollen noch einen draufsetzen.

