WoW Classic HC: Magier wird von befreundeter Stadtwache eiskalt verraten und getötet

Wenn der eigene Charaktere in WoW Classic HC von einer befreundeten Wache umgebracht wird, gibt es lange Gesichter und eine Menge Frust.

In World of Warcraft Classic hängen die Spieler sehr an ihren Charakteren – ganz besonders in der HC-Variante. Denn wer dort einmal stirbt, der kann sich permanent von seinem Helden verabschieden; eine Wiederbelebung gibt es nicht. Umso vorsichtiger sind Spielerinnen und Spieler, wenn es um Duelle oder anderen PvP-Optionen geht. Die meisten haben PvP schlicht deaktiviert. Zu einem „Mak’gora“ auf Leben und Tod lassen sich nur wenige ein – ein normales Duell, das bei 1 HP endet, gibt es hingegen häufiger.

Doch auch solche normalen PvP-Duelle können tödlich enden, wenn sich plötzlich Wachen einmischen.

Was ist passiert? Der Untoten-Magier Thegreek forderte den Tauren-Druiden Beaks zu einem freundschaftlichen Duell heraus. Zuvor hatten sie ein wenig im Chat herumgealbert und wollten dann eine spielerische Streitigkeit per Duell klären.

Ein normales Duell ist selbst in der „Hardcore“-Variante von WoW Classic kein Problem. Denn Spieler können sich nicht töten – bei 1 HP endet der Kampf und Debuffs werden entfernt.

Für TheGreek lief das Duell schlecht – er verlor deutlich. Doch als sein Charakter geschlagen auf die Knie geht, geschieht etwas Sonderbares. Eine Wache des Wegekreuzes macht sich auf den Weg zum Magier und knüppelt ihn kurzerhand aus dem Leben. Die Nachricht seines Todes wird sofort gesendet.

Warum ist das passiert? Auch wenn der genaue Grund nicht klar ist, hat die Community eine Vermutung. Denn wenn man sich den Clip ganz langsam anschaut, dann kann man die Schadenszahlen von Fähigkeiten noch auf dem Gegner sehen, obwohl das Duell bereits beendet ist.

Von der Wache dürfte das als „Angriff auf einen Horden-Charakter“ wahrgenommen worden sein. In so einem Fall kommen Wachen angerannt und versuchen den feindlichen Allianz-Spieler oder fiese Mobs zu besiegen, um dem Horde-Kollegen beizustehen. Dem Tauren schien es allerdings herzlich egal zu sein, dass er einen Verbündeten dafür angreifen muss.

Vielleicht hatte er aber auch nur die Nachricht nicht bekommen, dass Untote nun zur Horde gehören.

Macht Blizzard da was? Nein, ziemlich sicher nicht. Diesen „Fehler“ gibt es schon seit vielen Jahren im Spiel. Er kommt sowohl in verbündeten Städten als auch in neutralen Städten vor (wie etwa Gadgetzan). Auch wenn es zum frühen Tod eines Charakters führen kann, ist dies das „normale Verhalten“ der Wachen und war auch schon damals zu Vanilla-Zeiten so.

Habt ihr auch schon auf so eine bittere Art und Weise einen Charakter verloren?

Am häufigsten sterben übrigens Jäger – viel öfter als alle anderen Klassen.