WoW HC: Mehr als 2.000.000 tote Helden – jeder 5. ist ein Jäger

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

Warum sterben Jäger so oft? Während man natürlich das alte Meme des „Jäger können Nix“ wieder auspacken kann, dürfte das aber einen anderen Grund haben. Jäger gelten grundsätzlich als eine der einfachsten Klassen, um sie im „Hardcore“-Modus von WoW Classic zu leveln. Das liegt an mehreren Faktoren, denn:

Anführer der Statistik sind eindeutig die Jäger. Mehr als 400.000 von ihnen haben ins digitale Gras gebissen und sind an der Seite ihrer Begleiter (und am Mangel von Pfeilen) gestorben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So oft sterben die verschiedenen Klassen: Über den X-Account (ehemals Twitter) hat Blizzard eine kleine Statistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie oft die Spielerinnen und Spieler in WoW Classic Hardcore bisher das Zeitliche gesegnet haben. Bedenkt dabei, dass jeder Tod das permanente Ende eines Charakters darstellt – denn eine Wiederbelebung gibt es hier nicht.

World of Warcraft Classic hat vor allem mit der „Hardcore“-Version ziemliche Erfolge gefeiert. Der Spielmodus ist noch immer recht beliebt und wer auf die offiziellen HC-Realms schaut, findet hier auf jeder Stufe Mitspieler – kein Wunder, immerhin müssen viele häufig von vorne beginnen. Wie häufig, das hat Blizzard nun in einer kleinen Info-Grafik veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to