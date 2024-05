WoW verletzt Urheberrecht, Tibia feiert Umsatzrekorde, 2 MMORPG-Hoffnungen für 2025 bestätigt

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf diverse Inhalts-Updates und Events für World of Warcraft, Final Fantasy XIV und Co. Es gab aber auch Urheberrechtsverletzungen und schließende Server.

Die Highlights der Woche:

Patch 10.2.7 ist für das moderne WoW erschienen. Euch erwarten neue Quests rund um das Dunkle Herz, Traditionsrüstungen für Trolle sowie Draenei und diverse Verbesserungen im Detail.

Das große Highlight von 10.2.7 folgt aber erst am 16. Mai 2024. Dann startet mit Remix: Mists of Pandaria ein zeitbegrenztes Ereignis, in dem ihr frisch erstellte Stufe-10-Charaktere schnell auf 70 bringen und dabei besondere Belohnungen einsacken könnt.

Für Urheberrechtsverletzungen bei World of Warcraft muss Activision Blizzard 18 Millionen US-Dollar zahlen. Bei dem betroffenen Patent geht es um Kommunikations-Technologie, mit der man gleichzeitig Informationen zwischen Computern teilen kann.

Was ist sonst noch passiert? Die MeinMMO-Redaktion bereitet derzeit eine vollgepackte Themenwoche rund um das Genre der MMORPGs vor. Im Zuge dieser Woche küren wir das beste Online-Rollenspiel aller Zeiten, gewählt von … euch! Wer an der Umfrage bislang nicht mitgemacht hat, kann das hier nachholen: Macht mit bei unserer Umfrage und wählt das beste MMORPG aller Zeiten.

Der Ingame-Trailer zu WoW-Patch „Dunkles Herz“:

Ein MMORPG-Oldie verabschiedet sich

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Die Entwickler von The Quinfall stellen in einem neuen Video die vielseitige Welt des MMORPGs vor, zeigen unter anderem Wikinger-Dörfer und Wüstenlager.

Für die Alpha von Pantheon: Rise of the Fallen ist am 11. Mai 2024 die dritte Saison von Kapitel 1 erschienen. In einem Trailer stellen euch die Entwickler die Neuerungen vor (via Youtube).

Laut eines Finanzberichts von Kakao Games sollen die beiden MMORPGs ArcheAge 2 und Chrono Odyssey im Jahr 2025 erscheinen.

Am 10. Mai 2024 gab es eine Fragerunde mit Steven Sharif, in der Fragen zu Ashes of Creation im Fokus stand (via Twitch). Los geht’s ab Minute 00:59:06.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist. Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO.

