Überall werden Leute entlassen, in Deutschland zahlt ein MMORPG den Mitarbeitern dicke Boni aus

Die Gaming-Branche erzittert unter Hiobsbotschaften. Activision Blizzard feuert 1.900 Leute, die gefeierten Studios Epic Games und Riot Games müssen schrumpfen, Studios stehen vorm Ende oder schließen ganz. Aber in Regensburg ist offenbar das Schlaraffenland der Gaming-Industrie. CipSoft, die Firma hinter dem MMORPG Tibia, schreibt Rekordzahlen und belohnt Mitarbeiter reichlich.

Das ist das Besondere an CipSoft:

CipSoft wurde 2001 in Regensburg gegründet. Wie viele Macher der damaligen MMORPGs kamen die Gründer von der Universität, nur da gab es zu der Zeit große Rechner und eine Onlinerollenspiel-Kultur.

Während andere Studios ein Auf und Ab erlebten, mal andere Studios kauften, mal selbst gekauft wurden, blieb CipSoft über all die Jahre stabil in Regensburg. Man ging nicht nach München oder Berlin, entwickelte stur das MMORPG Tibia, das in Brasilien, Polen und Venezuela gut lief und heute noch läuft.

Eine Besonderheit: Die Mitarbeiter werden am finanziellen Erfolg des Studios reichlich beteiligt.

Die Corona-Pandemie gut genutzt, aber nicht übertrieben gewachsen

Das ist der Stand: Seit der Corona-Pandemie 2020 boomt das MMORPG.

Das Erstaunliche: Während viele internationale Konkurrenten während der Lockdowns wie irre Mitarbeiter einstellten, die sie dann entlassen mussten, als die Pandemie abebbte, ist Tibia stabil geblieben und kann jetzt sogar die Anzahl der Mitarbeiter erhöhen.

Im Mai 2024 hatte man erstmals 100 Mitarbeitende in Regensburg, in den nächsten Monaten will man weitere einstellen.

Der Umsatz stieg 2020, die Mitarbeiterzahl blieb stabil. Eine richtige Entscheidung.

Die Entwickler sagen: Man hatte nie mehr Gewinn als 2023. Im Vergleich zum Vorjahr habe man 21,8 Prozent mehr Gewinn erzielt und der ist damit auf 14,5 Millionen Euro gestiegen.

Weil die Mitarbeitenden bei CipSoft am Umsatz beteiligt sind, kann man ihnen Tantiemen von 85 % ihres Jahresgehalts auszahlen, das entspricht 10 zusätzlichen Monatsgehältern.

Das sagt der Chef: Stefan Vogler, Gründer und Geschäftsführer, sagt, man habe das Glück, mit Tibia ein Live-Service-Game zu betreiben, hinter dem eine loyale Community steht. Man habe bei CipSoft clever investiert und das Kernteam des Spiels um fast ein Drittel erweitert.

Aber bei den vielen schlechten Nachrichten von befreundeten Studios falle es dem Team in Regensburg schwer, den Erfolg zu feiern.

Viele MMORPGs schließen, aber den MMORPGs wie Runescape geht es gut

Das steckt dahinter: Der Erfolg von CipSoft liegt letztlich in der Langlebigkeit von ihrem Sandbox-MMORPG und dass man in einer Sparte entwickelt, in der es wenig Alternativen gibt.

Zwar hat auch CipSoft in den letzten Jahren versucht, neue Projekte zu starten, doch da tat man sich schwer.

Der Schlüssel zu dem profitablen Studio ist offenbar, dass man die Kosten stabil hält, aber den Umsatz in den letzten Jahren weiter steigern konnte.

Für manche Spieler in Brasilien oder Polen ist Tibia mehr als ein Spiel, sondern vielmehr Lebensinhalt. Die ehemaligen Studenten in Regensburg haben in den letzten 23 Jahren offenbar einige gute Entscheidungen getroffen.

Dass gerade diese „Top-Down”-Sandbox-MMOPRGs aktuell so boomen, sieht man auch daran, dass OldSchool Runescape und Albion Online viel besser laufen als andere MMORPGs der letzten Jahre, die reihenweise eingestellt werden: Deutsches MMORPG boomt: Spieler-Rekord bei Steam, auf Twitch ist nur WoW größer