Spieler lüftet im MMORPG Tibia 7 Jahre altes Geheimnis und das hat er gefunden

Wie öffnet man die Passage? Brighid Grand Explorateur erklärt, dass es nötig ist, die Aufgabe „Soothing Bad Dreams“ 20-mal zu erledigen. Die Community war also gar nicht so weit weg mit ihren Theorien. Es musste nur die richtige Aufgabe gefunden und die Anzahl, wie oft die absolviert werden muss.

Was ist das Geheimnis der Dark Grounds? Wer es schafft, das Gebiet zu betreten, der findet dort das Monster „Sight of Surrender“. Dabei handelt es sich um eine der mächtigsten Bestien im ganzen Spiel, die selbst hochstufige Spieler ins Schwitzen bringt. Normalerweise wird ein „Sight of Surrender“ von mehreren weiteren Monstern begleitet, was es noch schwieriger gestaltet, es zu töten.

