Spieler erreicht absurd hohes Level in MMORPG und stirbt dann an NPCs

Im MMORPG Tibia (PC) erreichte ein Spieler als erster die Stufe 1.600. Doch die Freude währte nur kurz, da er schon wenig später im Kampf gegen ein Monster starb und den Rekord wieder verlor: Denn in Tibia verliert man levelt, wenn man stirbt.

So hoch ist der höchste Spieler in Tibia: Der polnische Tibia-Spieler Bobeek wurde der erste Spieler des MMORPGs, der Level 1.600 erreichte. Kein anderer hatte das bisher vor ihm geschafft.

Doch die Freude währte nur kurz, denn schon zwei Stunden später erlag er im Kampf gegen ein Turbulent Elemental, einen regulären NPC-Gegner. Dies kostete ihn drei Levels und er fiel auf Stufe 1.597 zurück.

Wie konnte das passieren? Es ist spannend zu sehen, dass selbst ein Spieler mit einem so hohen Level gegen einen NPC-Gegner unterliegt. Dies liegt daran, da Tibia seit einiger Zeit den Schwierigkeitsgrad angezogen hat.

Vor allem das große Sommer-Update brachte einige Herausforderungen ins MMORPG Tibia (1997) , die selbst hochstufige Spieler ins Schwitzen bringen. Da kann es dann auch passieren, dass Helden mit Stufe 1.600 im Kampf gegen ein Monster fallen und dann die Konsequenzen tragen müssen.

So sieht die aktuelle Highscore-Liste in Tibia aus.

Ein Rennen in der Familie

Warum ist das so hart für ihn? In Tibia dauet es in den hohen Stufen sehr lange, aufzuleveln. Von Stufe 1.594 bis 1.600 brauchte Bobeek rund zwei Wochen.

Bobeek konnte bereits den Rekord für sich beanspruchen, der erste Spieler zu sein, der Level 1.500 erreichte. Dies schaffte er im März 2020. Für 100 Stufen brauchte er also rund vier Monate. Um auf Level 1.500 zu kommen, dauerte es für Bobeek aber ganze 13 Jahre!

Zwar sind es nur drei Stufen, die er aufsteigen muss, dies kann aber einige Tage dauern, bis er wieder Level 1.600 erreicht hat und ein ganz besonderer Gegner ist ihm dicht auf den Fersen.

So läuft das Wettrennen um den Platz 1 im MMORPG: Sein Verlobter, in Tibia bekannt als Goraca, besitzt Level 1.589. Beide wollen den Rekord holen, was ein sehr spannendes Rennen werden dürfte. Und beide müssen sich zudem vor dem brasilianischen Spieler Kommander in Acht nehmen, der aktuell bei Stufe 1.564 steht und ebenfalls den Rekord im Auge hat.

Hier im Twitch-Clip sieht man, wie Tibia gespielt wird:

Welches Höchstlevel gibt es in Tibia? Im MMORPG Tibia gibt es keine Levelobergrenze. Die Spieler steigen einfach immer weiter auf und setzen sich im Grunde selbst immer neue Ziele, wie aktuell 1.600.

Das nächste große Ziel wird dann Level 2.000 sein. Bedenkt man, dass der Spieler Bobeek rund 4 Monate brauchte, um 100 Level aufsteigen, wird es für die Tibia-Hardcore-Spieler vielleicht möglich sein, Stufe 2.000 im Jahr 2021 erreichen zu können.

Tibia gehört zu den ältesten MMORPGs, die noch laufen. Wollt ihr wissen, was das erste MMORPG war? Wir klären dies in einem Artikel auf.