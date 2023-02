MMORPG-Spieler sagt, ihm wurden 250.000 € für einen Helden geboten, den er seit 16 Jahren spielt

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Weißt du, ich hab das Angebot aus einem einfachen Grund abgelehnt: Ich habe keine Lust zu analysieren, ob es ein Troll ist. Ich bin aber auch nicht am Verkauf interessiert. Weißt du, wenn ein Chauffeur kommen würde, scheiße, oder ein, weiß ich nicht, Papst und mir einen Koffer voll mit Dollar gebracht hätte, dann hätte ich vielleicht meine Meinung geändert. Aber selbst das ändert nicht die Tatsache, dass ich nicht am Verkauf interessiert bin.

Für welchen Charakter zahlt jemand so viel Geld? Der Charakter hat das Level 2.277 erreicht und ist damit der zweitmächtigste Held in Tibia überhaupt. Laut der Statistik wurde der Held, ein „Elder Druid“, am 20. März 2007 erstellt. Ist also schon 16 Jahre alt.

Der Twitch-Streamer Bobeek liebt das deutsche MMORPG „Tibia“, das 1997 in Regensburg entstand und das bis heute gespielt wird. In einem aktuellen Stream sagt der Pole, ihm seien 250.000 € für seinen Helden geboten worden, den er schon seit 2007 spielt.

