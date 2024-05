WoW: Ein Beruf hat in „The War Within“ wieder die besten Items

Auch in der nächsten Erweiterung von World of Warcraft dürfte ein Beruf die anderen ausstechen. Ingenieure haben in „The War Within“ richtig gutes Zeug.

Die Wahl des richtigen Berufs ist in World of Warcraft seit fast 20 Jahren eine wichtige Entscheidung. Hin und wieder waren Berufe nicht ganz so wichtig, doch spätestens seit Dragonflight hat die große Überarbeitung dazu geführt, dass die Wahl der Berufe wieder relevant wurde.

Auch mit der nächsten Erweiterung „The War Within“ könnt ihr viel mit euren Berufen erleben. Doch der Ingenieur dürfte (mal wieder) die interessantesten Spielzeuge haben.

Was bekommen Ingenieure? Wie für den Beruf des Ingenieurs üblich, bekommen alle Tüftler wieder Zugriff auf Spielzeuge und Spielereien, aber auch richtig interessante Fähigkeiten. Zu einigen der interessantesten Items gehören:

Überzeugend realistisches Überbrückungskabel: Ein Gegenstand, mit dem ihr einen „toten Verbündeten so Angst vor einem Stromschlag verpassen könnt, dass er vor Schock mit 35 % Leben wiedergeboren wird“ – also ein Battle-Rezz. Wie üblich, kann der Battle-Rezz gelegentlich scheitern.

Unwiderstehlicher roter Knopf: Ihr platziert ein Gerät (vor dem Kampf), das dann im Kampf benutzt werden kann, falls es nach einer Niederlage aussieht. Dann werden alle Charaktere nach dem Kampf von dem Gerät wiederbelebt und müssen nicht neu vom Instanz-Eingang heranlaufen.

Doch auch Sparfüchse dürften sich bald einen Ingenieur anlächeln, denn mit denen könnt ihr richtig Gold sparen.

Das Objekt ist hier der „Pausepylon“. Den kann man aufstellen, um zu verhindern, dass die Effekte von Fläschchen und Buff-Food weiter herunterlaufen. Solange man sich im Einflussbereich des Pylons befindet, pausiert der Timer entsprechender Buffs. Der Pylon wird zwar vernichtet, sobald ein Kampf beginnt – aber für lange Boss-Besprechungen oder Raidpausen lohnt sich das, um mehr Nutzen aus den starken Effekten zu holen.

Dazu gibt es noch verschiedene Gadgets, die in gleicher oder ähnlicher Form schon in der Vergangenheit existierten:

Mobile Handwerksstationen für alle Berufe, sodass ihr auch in der Wildnis (oder in einem Raid) einen Handwerker etwas herstellen lassen könnt.

Reparatur-Bots, um auch tief in einem Dungeon reparieren zu können und nicht erst den Ruhestein nehmen zu müssen.

Können auch andere die Items benutzen? In der Regel ist es bei vielen Ingenieur-Gegenständen so, dass sie nur dann verwendet werden können, wenn der Charakter selbst über den Beruf verfügt. Das macht viele Items in der Regel uninteressant für andere Charaktere und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Ingenieur ziemlich starke Alleinstellungsmerkmale hat.

Zumindest das neue Überbrückungskabel scheint aber von allen verwendet werden zu können. Das würde bedeuten, dass künftig alle Gruppen einen „Battle Rezz“ dabei haben können – selbst wenn sie nur Klassen mitnehmen, die den Zauber eigentlich nicht besitzen.

Ob all diese kleinen Gadgets und Spielereien es auch bis zum Release von The War Within schaffen, bleibt natürlich abzuwarten, immerhin befindet sich das Spiel noch in der Alpha. Doch aktuell scheint es ganz so, als hätten Ingenieure wieder einige interessante Highlights, die den Beruf nützlich und für manche zu einem klaren „Muss“ machen. Andere hingegen könnten sich für den Alchemisten interessieren, der ziemlich abgedrehte Tränke brauen kann.