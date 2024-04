WoW: In The War Within gibt es Tränke, die euch manchmal schlechter machen

Alchemie spielt im nächsten Addon von World of Warcraft wieder eine große Rolle. Doch manche Tränke sind witzig – und machen euch sogar schlechter.

Wer in World of Warcraft die schwierigsten Dungeons oder härtesten Raids angehen will, der braucht entsprechende Vorbereitung. Die Ausrüstung muss verzaubert sein, Buff-Food muss im Rucksack am besten in Stapeln gelagert werden und Fläschchen bzw. Phiolen dürfen auch nicht fehlen. In jeder Erweiterung gibt es leicht unterschiedliche Tränke von Alchemisten – so auch in The War Within. Die interessantesten davon stellen wir euch hier vor.

Fläschchen, die Fluch und Segen zugleich sind

Wer auch bei den Fläschchen ein klein wenig Zufall haben will, der dürfte mit einem der neuen Tränke durchaus Spaß haben. Denn für den großen Gewinn eines Sekundärwertes büßt ihr dafür zwei andere Werte ein.

Flask of Alchemical Chaos: Trinkt dies, um einen zufälligen Sekundärwert um 6002 zu erhöhen, auf Kosten von 420 Punkten aus zwei anderen Sekundärwerten. Diese Effekte werden alle 30 Sekunden zufällig geändert.

Aber auch Heiler können ein interessantes Fläschchen wählen, das ihre Heilung erhöht – zumindest dann, wenn sie auch mal Ziele heilen müssen, die kurz vor dem Tod stehen.

Flask of Saving Graces: Direkte Heilung auf einen Spieler-Charakter, der weniger als 25 % seiner Lebenspunkte besitzt, erhöht eure verursachte Heilung um 15 % für 10 Sekunden.

Davon abgesehen gibt es natürlich auch eine Reihe von traditionellen Fläschchen, die einfach nur einen bestimmten Sekundärwert erhöhen.

Alchemie wird auch in The War Within wieder sehr nützlich.

PvP-Fläschchen geben euch ein zweites Leben als Elementar

Besonders interessant dürfte ein Set an Phiolen sein, das sich speziell an PvP-Spieler richtet, die schneller im Ehre-Level aufsteigen wollen, um die tollen Titel und andere kosmetische Belohnungen abzustauben. Denn in The War Within könnt ihr euren Ehre-Gewinn mit entsprechenden Phiolen steigern!

Vicious Flask of Honor: Trinkt dies, um eure erhaltene Ehre um 15 % zu erhöhen. Kann in allen gewerteten und ungewerteten PvP-Umgebungen getrunken werden. Hält eine Stunde lang an und über den Tod hinaus.

Besonders cool: Es gibt sogar ein Fläschchen, das euch im PvP noch mächtiger macht, denn ihr könnt nach dem Tod noch etwas weiter kämpfen.

Vicious Flask of Manifested Fury: Wenn ihr sterbt, manifestiert sich euer Zorn in ein wütendes Elementar, das euch erlaubt, für 12 Sekunden Rache an euren Feinden zu verüben. Kann nur einmal alle 2 Minuten ausgelöst werden. Erhöht die erhaltene Ehre um 15 %.

Auch spannend, ein Fläschchen, das euch im PvP stärker und zugleich anfälliger macht, je mehr Kills ihr anhäufen könnt.

Vicious Flask of Wrecking Ball: Todesstöße auf Spieler erhöhen euren verursachten Schaden um 8 % und euren erlittenen Schaden um 4 % für 20 Sekunden. Bis zu 5-mal stapelbar. Wenn ihr getötet werdet, während dieser Effekt aktiv ist, bekommt euer Angreifer einen Teil dieser Kraft. Erhöht die erhaltene Ehre um 15 %.

Beachtet dabei, dass es sich hierbei noch um Angaben aus der Alpha von The War Within handelt. Bis zum Release der Erweiterung kann sich noch vieles ändern.

Wie gefallen Euch diese Tränke?

Eure Berufe fangen in “The War Within” übrigens wieder bei “Null” an – das Berufswissen ist weg.