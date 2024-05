Das neue MMORPG Ghost vom ehemaligen Boss von WoW soll eure Zeit wertschätzen und Pausen ermöglichen

Das Ziel dieser ungewöhnlichen Strategie: Durch den kontinuierlichen Austausch mit der Community möchte man diese so früh wie möglich mit in die Entwicklung des Spiels einbeziehen. Dass diese Art der Zusammenarbeit enorm wertvoll sein kann, zeigen erfolgreiche Early-Access-Titel wie Baldur’s Gate 3.

Was ist noch zu „Ghost“ bekannt? Als die Entwickler das Projekt im November 2023 erstmals vorstellten, befanden sie sich selbst noch in der Konzeptphase, entsprechend früh befinden wir uns in der Entwicklung des MMORPGs.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was hat Greg „Ghostcrawler“ Street verraten? Der ehemalige WoW-Entwickler erklärte in diversen Tweets auf X :

