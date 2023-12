Das neue MMORPG Ghost plant Großes: So soll das Projekt des früheren Lead-Designers von WoW 2024 weitergehen

Der ehemalige Lead-Designer von WoW, Ghostcrawler, arbeitet an einem neuen MMORPG mit dem Projektnamen Ghost. Nun erzählt er mehr darüber, was konkret für 2024 geplant ist. MeinMMO verrät euch die Details.

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen, und das MMORPG mit dem Projektnamen Ghost, unter der Leitung des erfahrenen Game-Designer Greg Ghostscrawler Street präsentiert spannende Pläne für das Jahr 2024.

Das Projekt, entwickelt von Fantastic Pixel Castle (FPC), verspricht einen fesselnden Mix aus Themepark und Sandbox und wird für den PC entwickelt. Seit März 2024 ist das Spiel in Entwicklung. Das Spiel soll sich bei Dungeons und Raids an WoW orientieren, während es neue Maßstäbe in den Bereichen Erkundung und Spielwelt setzen möchte.

Das Spielkonzept von Ghost

Was für ein Konzept hat Ghost? Spieler starten in einer großen Stadt und blicken auf dutzende Inseln am Himmel, die in zwei Typen unterteilt sind: die Red Shards und die Blue Shards.

Red Shards: Typische MMORPG-Gebiete mit Quests, Bossen, Dungeons und Raids. Hier stehen kooperative Spielererlebnisse im Vordergrund.

Typische MMORPG-Gebiete mit Quests, Bossen, Dungeons und Raids. Hier stehen kooperative Spielererlebnisse im Vordergrund. Blue Shards: An die Spieler und ihre Gruppe gebundene Gebiete, die an Survival-Games erinnern. Hier können Spieler bauen, gestalten und ihre Welten selbst formen.

Ghost verspricht eine Vielzahl von Klassen und spielbaren Völkern. Zudem soll es auch eine fortlaufende Story geben.

Greg Street und sein Team hat ehrgeizige Pläne für das MMORPG enthüllt. Wir verraten euch, was konkret für 2024 geplant ist.

Ghost MMORPG: Ein Blick in die Pläne für 2024

Welche konkreten Pläne gibt es? Für das Jahr 2024 stehe das Hauptaugenmerk des Teams auf dem Prototyping, wie das Team über die offizielle Seite von Fantastic Pixel Castle und Greg Street über X bekannt gegeben hat.

Diese Phase umfasst Tests und Verfeinerungen in drei spezifischen Bereichen, darunter die Blue Zones , Klassen und Kampf sowie der Art Style und die Welt von Ghost.

Blue Shards

Ein wesentlicher Fokus liege darauf, mit verschiedenen Ansätzen zu experimentieren, um sicherzustellen, dass sich jede Blue Zone für die Spieler unterschiedlich anfühlt und Spaß macht . Unter Berücksichtigung der Spielerpräferenzen strebe das Team an, innerhalb dieser Zonen einzigartige und ansprechende Umgebungen zu schaffen.

Die Blue Shards seien von entscheidender Bedeutung für das Spielerlebnis. Hier bestehe die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Fremde vorbeikommen.

Das Potenzial der Blue Shards liege idealerweise in einem starken Wiederspielwert, indem verschiedene Karten mit variablen Kombinationen erkundet und neue Regeln freigeschaltet werden können, die man anwenden kann. Somit könne man seine eigene Welt beeinflussen.

Klassen und Kampf

Das Team plant, Fortschritte bei den Klassen und dem Kampf zu machen. Das Ziel sieht man darin, den MMO-Bereich in diesen Dimensionen moderner zu gestalten. Gleichzeitig soll die Vertrautheit und Zugänglichkeit für Genre-Veteranen erhalten bleiben.

Einige knifflige Fragen sollen noch geklärt werden, die Rüstung, kritische Treffer, Resistenzen und die Skalierung von Ausrüstungen betreffen.

Art Style und die Welt von Ghost

Der dritte zentrale Fokusbereich beinhalte die Festlegung des Stils und den Ausbau der Welt von Ghost. Das Team strebt an, eine klare visuelle und narrative Identität zu schaffen, die eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung bilden soll.

Als Vorgeschmack wurde ein Einblick in eines der neuesten Konzeptbilder geteilt, hier könnt ihr das Bild sehen:

Community und Kommunikation stehen im Vordergrund

Was plant das Team noch? Das Team plane zudem, die direkte Kommunikation mit der Community zu intensivieren – mit einem offiziellen Discord-Server und regelmäßigen Updates über verschiedene Plattformen. Die Zusammenarbeit mit den Spielern sei nach wie vor ein wichtiger Bestandteil ihrer Identität als Studio und sie wollen die Art und Weise, wie sie es handhaben, verbessern.

Zwar planen sie in dieser Phase keine größeren Spieltests mit Spielern, wollen aber trotzdem den Spielern gerne mitteilen, was sie aus ihren internen Spieltests gelernt haben.

Über den Discord-Server wollen sie einen Raum schaffen, in dem das Team Inspirationen und Ideen austauschen und zusätzlich sich anhören können, was die Spieler so begeistert. Mit dem Feedback und Input wollen sie das MMORPG Ghost stetig verbessern.

