World of Warcraft in 2024: Was wir von Blizzards MMORPG erwarten können

Das Jahr 2024 bringt auch für World of Warcraft viele Neuerungen. Wir verraten euch, was alles an frischen Inhalten ansteht.

Die Fans schauen mit gemischten Gefühlen auf das kommende Jahr in World of Warcraft. Denn obwohl Blizzard bereits mit der „Weltenseele-Saga“ einen Zyklus von 3 Erweiterungen angekündigt hat, der mit „The War Within“ beginnt, steht nun ein eher nerviger Zeitraum an: Die Zeit zwischen zwei Erweiterungen.

Viele haben hier, aufgrund vorangegangener Erfahrungen, die Angst vor einer „Content-Dürre“. Denn in der Regel gibt es zwischen zwei Erweiterungen immer etwas Leerlauf, während die Entwickler sich auf den Feinschliff des nächsten Addons konzentrieren.

Ganz anders wird das in Dragonflight wohl auch nicht sein, aber zumindest gibt es schon einen Zeitplan, welche Inhalte wir in 2024 noch erwarten können – und das ist einiges.

Grundsätzlich hat Blizzard versprochen, dass auch weiterhin rund „alle 8 bis 10 Wochen“ neue Inhalte veröffentlicht werden. Das spricht zumindest für einen recht dichten Zeitplan – ob der eingehalten werden kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Winter 2023 / 2024 – Patch 10.2.5

Das nächste „größere“ Update ist der Patch 10.2.5, der bereits auf dem PTR spielbar ist und nach aktuellem Stand wohl im Januar veröffentlicht wird. Das lässt sich bereits daraus schließen, dass das Update einige Überarbeitungen des Valentinstags-Event „Liebe liegt in der Luft“ mit sich bringt.

Doch Patch 10.2.5 bringt vor allem für Nachtelfen auch ein kleines Highlight, denn sie können – wie alle anderen auch – Bel’ameth besuchen, die neue Hauptstadt der Kaldorei.



Nachdem am Ende von Patch 10.2 der Amirdrassil aus dem Smaragdgrünen Traum in die reale Welt von Azeroth übergetreten ist, haben die Nachtelfen damit begonnen, den neuen Weltenbaum zu besiedeln. Dabei sind sie nicht nur am Stamm anzutreffen, sondern haben gleich die ganze Insel bevölkert. Es gibt einige Wohngebäude, Gasthäuser, Tempel-Anlagen, Mondbrunnen und einen großen Hafen. Sogar einen eigenen Portalbereich gibt es.

Die neue Hauptstadt der Nachtelfen befindet sich gerade im Aufbau.

Auch wenn die Stadt vermutlich noch ein wenig karg erscheinen wird, darf man nicht vergessen, dass sich Bel’ameth noch im Aufbau befindet. Es könnte noch das eine oder andere Update dauern, bis die Nachtelfen endlich wieder richtig heimisch sind.

Ganz „nebenbei“ weitet Blizzard mit diesem Patch das Drachenfliegen drastisch aus. Es heißt künftig „dynamisches Fliegen“ und kann in allen Gebieten verwendet werden, die das gewöhnliche Fliegen unterstützen. Das bedeutet auch, dass ihr viele alte Flugmounts wie Drachen verwenden könnt – auch wenn ein paar davon noch nicht funktionieren werden, da Blizzard hier sehr viel Animationen erschaffen muss.

Frühjahr 2024 – Saison 4 und der Patch 10.2.7

Vermutlich zwischen April und Juni wird Dragonflight die vierte Saison starten und damit auch den Patch 10.2.7 veröffentlichen.

Auch dieser Patch wird ein bisschen Story bieten – so etwa die Rückeroberung von Gilneas. Die Worgen scheinen ihre alte Heimat zurückzufordern. Wie genau das abläuft, ist allerdings noch nicht klar.

Wir wissen bereits, dass Blizzard hier wieder das „Fated“-System aus Shadowlands bringen wird. Das heißt, alle drei großen Raids der aktuellen Erweiterung (Gewölbe der Inkarnationen, Aberrus – Schmelztiegel der Schatten, Amirdrassil – Hoffnung des Traums) werden in ihrer Schwierigkeit angehoben und mit besserer Beute versehen. So werden alle Raids für eine Weile lang relevant sein.

Das hat den Vorteil, dass man noch einmal die ganze Erweiterung Revue passieren lassen kann und alle, die nicht von Anfang an gespielt haben, die Raids noch einmal in voller Pracht erleben können.

Genn Graumähne will sein Königreich zurück – und die Zeit scheint gekommen.

Es ist davon auszugehen, dass mit diesem Patch auch der „Prolog“ zu The War Within beginnt. Es dürften also zumindest ein paar Quests auftauchen, um die Story schon einmal in die richtige Richtung zu schubsen.

Welche Dungeons es in dieser Saison geben wird, ist noch ungewiss – es scheint aber wahrscheinlich, dass die „Dragonflight“-Dungeons noch einmal zurückkehren, da sie in der letzten Saison fehlten.

Herbst 2024: The War Within

Gegen Herbst des Jahres 2024, also zwischen Ende September und Mitte Dezember, können wir mit der nächsten Erweiterung rechnen. Das geht natürlich zuerst mit dem Pre-Patch 11.0 einher, der vermutlich bereits einige Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Kleinere Überarbeitungen der Klassen und auch schon ein paar Kern-Features wie die Kriegsmeute (Warbands), bei der viele Dinge accountweit freigeschaltet werden – darunter etwa Ruf und Ruhm.

Dazu kommt natürlich das ganze „Übliche“ Zeug einer Erweiterung, darunter:

10 neue Level

“Delves” als Endgame für Outdoor-Fans

Heldentalente für alle Klassen

4 neue Gebiete

8 neue Dungeons

1 neuer Raid

Zusätzliche Patches mit neuen Raids, Dungeons und mehr

Auch wenn es ein offizielles Release-Datum für die nächste Erweiterung noch nicht gibt, hat Blizzard zumindest grob den „Herbst 2024“ angegeben. Der späteste Termin laut Vorbestellung wäre allerdings der 31. Dezember 2024 – und den wird Blizzard um jeden Preis einhalten wollen. Welche der drei Versionen sich lohnt, haben wir hier verraten.

Lohnt sich WoW in 2024 noch?

Auf den ersten Blick mag das Jahr 2024 ein wenig ruhiger erscheinen, weil es die Zeit zwischen zwei Erweiterungen überbrücken muss. Es gibt aber genug Neuerungen und frische (oder wieder aufgewärmte) Inhalte, um zumindest über ein paar Monate ein WoW-Abo zu unterhalten – und sei es nur, um alle Charaktere für die neue Erweiterung fit zu machen.

Wer Bedenken hat, der kann natürlich auch bis zum Launch von The War Within warten und dann den (sicherlich) wieder aufkommenden Hype nutzen, um zusammen mit vielen anderen in die World of Warcraft zurückzukehren.

Freut ihr euch auf das WoW-Jahr 2024? Oder nutzt ihr die Zeit, um eine kleine Pause von Azeroth einzulegen?