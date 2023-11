WoW bringt das Drachenreiten in der alten Welt – und reduziert die Geschwindigkeit

In der ganzen World of Warcraft könnt ihr bald das Drachenreiten benutzen – aber es wird langsamer. Blizzard hat einen Grund, den viele nicht gut finden.

Das Feature des Drachenreitens war ein ziemlicher Erfolg in World of Warcraft Dragonflight. Auch wenn ein paar sich mit der neuen Art des Reisens nicht anfreunden können, viele haben Gefallen daran gefunden – es ist aktiver und immersiver. Aufgrund seiner Beliebtheit wird das Feature künftig auf die ganze World of Warcraft ausgeweitet.

Den Trailer zum aktuellen Patch seht ihr hier:

Was wird geändert? Das Drachenreiten heißt künftig „dynamisches Fliegen“ und wird auch auf andere Reittiere ausgeweitet. Auch wenn nicht alle Flug-Mounts zum Start des Features in Patch 10.2.5 diese Funktion verwenden können, werden Greifen, die meisten Drachen und viele andere bereits dazu in der Lage sein.

Allerdings wird das dynamische Fliegen in der alten Welt, der Scherbenwelt, Draenor, Nordend (und allen anderen Gebieten, in denen man fliegen kann) nicht die volle Geschwindigkeit bringen. Blizzard drosselt das Tempo hier auf 80 % des möglichen Maximums.

Warum macht Blizzard das? Das liegt an der Größe der Kontinente – oder eher der „Kleine“. Denn fast alle Kontinente sind deutlich kleiner als die Dracheninseln. Blizzard schreibt dazu im offiziellen WoW-Forum:

Wir reduzieren die Geschwindigkeit des Drachenreitens außerhalb der Dracheninseln, um Reisezeiten nicht trivial kurz zu machen. Wir glauben, dass 80 % eine gute Balance zwischen dem Wunsch ist, den Spielern eine aufregende und aktive Art des Reisens zu ermöglichen und gleichzeitig ein Gefühl für die Immersion zu wahren. Die Dracheninseln sind ziemlich riesig im Vergleich zu einigen unserer alten Kontinente, daher müssen wir die Geschwindigkeit entsprechend anpassen.

Um einen Vergleich der Distanzen zu haben:

Die Strecke von Valdrakken zum Portal des Smaragdgrünen Traums ist ungefähr identisch mit der Distanz von Sturmwind nach Eisenschmiede.

Was ist die Kritik? Für viele ist das ein typischer Fall von „Fun detected“ – einem alten Meme, bei dem Blizzard nach Auffassung mancher Spieler alles nerft, das irgendwie Spaß macht. Sie verstehen nicht, warum Blizzard hier überhaupt eine Reduktion einführt.

Allerdings gibt es auch viele, die den Beitrag offenbar falsch verstanden haben. Denn manche glauben, dass eine Reduktion auf 80 % bedeuten würde, dass der Charakter sich langsamer bewegt als mit einem normalen Flug-Reittier – das ist nicht der Fall. Selbst bei einer Drosselung auf 80 % beträgt die Bewegungsgeschwindigkeit noch immer knapp das doppelte von epischen Flugreittieren.

Abgesehen davon gibt es viele, die sich freuen – denn selbst 80 % der Drachenreit-Geschwindigkeit ist noch immer ziemlich schnell und ein deutliches Upgrade zum alten, statischen Fliegen.

Aber wie seht ihr das?

