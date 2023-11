WoW: Der „letzte große Patch“ ist nicht das Ende von Dragonflight – Blizzard zeigt, was noch kommt

Da Patch 10.2 gerade erst erschienen ist, wäre ein möglicher Release für Saat der Erneuerung rund um Februar oder März 2024. Das würde sich mit einer Season 4 für Dragonflight überschneiden und die Zeit bis zu den Tests von The War Within überbrücken.

Blizzard arbeitet schließlich bereits gleich an den nächsten 3 Erweiterungen, von denen The War Within die erste ist, die im Herbst 2024 erscheinen soll. Die Alpha dafür startet sogar schon im Frühjahr 2024 .

Saat der Erneuerung wird vermutlich tatsächlich das letzte Update für Dragonflight, abgesehen von kleineren Patches. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass noch größere, neue Features kommen, ehe The War Within startet.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Mit den Anhängerdungeons könnt ihr alleine oder in Gruppen aus bis zu 4 Spielern mit NPCs acht normale Dungeons bestreiten. So sollt ihr ganz ohne Druck das Spiel erkunden können.

Viele Spieler dachten, dass Dragonflight mit dem aktuellen Update 10.2 enden würde. Jetzt hat Blizzard allerdings noch einen Patch für World of Warcraft angekündigt: Seeds of Renewal, mit dem Dragonflight noch weitergeht.

