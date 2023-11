WoW: Neues Cinematic zeigt wie Dragonflight endet und was mit Alexstrasza geschieht

Zwei neue Cinematics für World of Warcraft sind entdeckt worden. Wir verraten euch, was da geschieht – und was das bedeutet.

Der Raid „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“ ist seit einigen Stunden zugänglich und auf normaler Schwierigkeit sind viele Schlachtzugsgruppen bereits durch die Bosse gepflügt. Der Kill von Fyrakk geht dabei mit zwei kleinen Cinematics einher, die verraten, wie die Geschichte von World of Warcraft weitergeht und was mit den Aspekten passiert.

Auch wenn das aus dem Titel relativ deutlich geworden sein sollte:

Spoilerwarnung: Wer nicht wissen will, wie der Raid und die Kampagne von Patch 10.2 endet, sollte nicht weiterlesen.

Was passiert nach dem Raid? Mit dem Bezwingen des finalen Bosses Fyrakk gilt Amirdrassil gerettet. Die Flammen können den Baum nicht verschlingen und stattdessen kann der Weltenbaum wohlbehalten in die materielle Ebene von Azeroth übertragen werden.

Das geht jedoch mit einer Veränderung der Drachenaspekte einher. Alle anwesenden Drachen, also Alexstrasza, Kalecgos, Nozdormu, Merithra, Ebyssian und auch Vyranoth erhalten neue Macht. Ihre Augen nehmen den magischen Glanz wieder an, den die Aspekte beim Kampf gegen Todesschwinge (Cataclysm) verloren hatten.

Nach dem Cinematic folgt allerdings eine weitere Ingame-Cutscene, in der die erstarkten Drachen über das sprechen, was geschehen ist. Sie haben ihre Aspekt-Macht zurück, dieses Mal ist sie allerdings nicht titanischen Ursprungs – stattdessen haben sie eine Segnung von Azeroth direkt erhalten.

Sie sollen dem Planeten künftig als ihre Aspekte dienen.

Was bedeutet das für die Zukunft der Aspekte? Das ist noch nicht ganz sicher. Klar ist allerdings, dass Alexstrasza und auch die anderen Aspekte nicht länger an die Macht der Titanen gebunden sind und sie stattdessen ihre Kraft nun aus Azeroth direkt beziehen – und nicht mehr von der Ordnungsmagie der Titanen. Das könnte früher oder später zu einem Konflikt mit den Titanen führen, die einen großen Wert darauf legen, dass alle Schöpfung auf Azeroth sich genau so verhält, wie ihre Ordnung das vorsieht.

Eine zentrale Rolle dürfte das wohl spätestens in einigen Jahren in der Erweiterung „The Last Titan“ spielen – denn dort sollen wir mehr über die wahren Pläne der Titanen erfahren.