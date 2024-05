WoW hat gerade das „beste System, das es für Raids jemals gab“

Die letzte Saison von Dragonflight in World of Warcraft macht die Fans zufrieden. Vor allem ein Feature ist beliebt – und es wird sich gewünscht, dass das bleibt.

Die vierte und damit letzte Saison von Dragonflight läuft seit beinahe drei Wochen. Wie bereits in Shadowlands etabliert, ist die finale Saison einer Erweiterung ein wenig beschleunigt. Sie bietet mehr Abwechslung durch eine Vielzahl von Raids und gleichzeitig das deutlich schnellere Sammeln von Ausrüstung, sodass alle Charaktere rasch das Beste aus sich rausholen können.

Doch ein Feature ist so beliebt, dass viele sagen: „Es ist das Beste, was dem Raiden in langer Zeit passiert ist.“

Was ist das für ein Feature? Die Rede ist von den Antiken Bronzebarren, von denen jeder Charakter sich pro Woche einen verdienen kann – manchmal einige mehr bei entsprechender Weekly-Quest. Jeweils 2 Bronzebarren können dabei gegen starke Ausrüstung getauscht werden, nämlich Raid-Schmuckstücke und -Waffen.

So kann jeder Charakter gezielt auf Ausrüstung hinarbeiten und sich garantiert alle 2 Wochen ein starkes Schmückstück oder eine Waffe kaufen, ohne auf Würfel-Glück oder RNG hoffen zu müssen.

Ursprünglich haben die kaufbaren Gegenstände zwar ein relativ niedriges Itemlevel, sie lassen sich aber bis zu 12-mal aufwerten – und gehören dann zu den besten Gegenständen, die es aktuell im Spiel gibt.

Warum ist das Feature so beliebt? Grundsätzlich fühlt es sich gut an, auf bestimmte Items gezielt hinarbeiten zu können. Gerade Schmuckstücke und Waffen zählen häufig als „seltene“ Beute und sind extrem begehrt. Wenn diese Items bei einem Boss droppen, dann würfeln oft viele Charaktere darum und die Chance auf den Loot ist entsprechend gering. Ganz davon abgesehen, dass diese Gegenstände auf hohem Niveau auch noch eine entsprechende Leistung von einer großen Gruppe an Spielerinnen und Spielern benötigen.

So diskutiert die Community: Auch im Subreddit von WoW werden die Bronzebarren angeregt diskutiert.

Zum ersten Mal in der Geschichte von WoW fühlt es sich an, als würde ich Items in einer vernünftigen Zeit erhalten. Nichts fühlte sich schlimmer an, als 8 Stunden an mehreren Tagen zu raiden, nur um am Ende 0 Items zu kriegen, weil man kein Würfelglück hat. Jetzt, mit den Bronzebarren, habe ich wieder Spaß am Raiden – Ich weiß, dass selbst wenn mir der Raid kein Item gibt, ich jede zweite Woche ein Item auswählen kann. (…)

Gleichzeitig bieten die Bronzebarren aber auch allen Heldinnen und Helden einen einfacheren Zugang zu den begehrten Raid-Schmuckstücken. Diese Trinkets sind häufig das „Best in Slot“ und daher auch für alle interessant, die ansonsten lediglich Mythisch+ spielen.

Zwar haben „Mythisch+“-Dungeons oft auch solide Alternativen, wer jedoch das Maximum aus dem eigenen Charakter rausholen will, kommt an Raids nicht vorbei. Das steht dann häufig im starken Kontrast zum bevorzugten Spielstil – eben kurze, knackige M+-Dungeons und nicht stundenlange Raids mit all den Problemen, die damit einhergehen können.

Das sieht auch x0nnex ähnlich, der schreibt:

Das beste, was dem Raiding passiert ist? Kannst du dir vorstellen, wie großartig das für M+-Spieler ist? Ich kann endlich Zugriff auf Raid-Schmuckstücke haben!“

Manche wünschten auch, dass das Feature permanent sei und nicht nur zum Ende einer Erweiterung, wie etwa GummyLorde:

Ich wünschte mir, das gäbe es in jeder Saison und nicht nur in Saison 4. Zumindest in irgendeiner Form (sodass Leute nicht direkt mega stark in Woche 2 sind). Der Umstand, dass Saison 4 etwas verrückter mit mehr Ausrüstung und Spaß ist, ist großartig und das habe ich schon in Shadowlands genossen.

Einige merken allerdings auch an, dass man diese Beschleunigung eben nur in der letzten Saison einer Erweiterung haben kann. Ansonsten wäre der Content zu schnell durchgespielt, wenn alle bereits nach 4 Wochen überall ihre „Best in Slot“-Ausrüstung hätten. Das ist eben nur in Saison 4 von Patch 10.2.7 möglich.

Wie gefällt euch die finale Saison von Dragonflight? Würdet ihr euch ein Feature wie die Bronzebarren dauerhaft und zu jeder Saison wünschen?