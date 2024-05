Activision Blizzard muss 21,8 Millionen € zahlen, weil sie mit WoW, CoD Patentrecht verletzten

Wie Gamesindustry.biz berichtet, ist Activision Blizzard nicht die einzige Firma, die Acceleration Bay gerade verklagt. Sie haben noch Fälle gegen EA, Take-Two und den Amazon Web Service offen. All die Fälle seien in den letzten 5 Jahren eröffnet worden.

Um was für ein Patent geht es? Die Firma Acceleration Bay hat 2015 Rechtsmittel gegen Activision Blizzard eingelegt: Acceleration Bay habe von Boeing zwei Patente erworben. Es geht um Kommunikations-Technologie, mit der man gleichzeitig Informationen zwischen Computern teilen kann. Also um Patente für Netzwerk- und Übertragungs-Technik.

Activision Blizzard hat einen Rechtsstreit verloren, der sie seit 2015 beschäftigt hat. Der Tech-Inkubator Akzeleration Bay konnte eine US-Jury davon überzeugen, dass das Gaming-Studio zwei Patente der Firma verletzt hat. Es geht um die World of Warcraft (WoW) und Call of Duty (CoD): Black Ops II, sowie Call of Duty: Advanced Warfare.

