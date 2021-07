„Kokain auf der Toilette, Sex in der Lounge“ – Skandal um WoW-Entwickler Blizzard eskaliert

Nach einer Klage einer kalifornischen Behörde wegen Sexismus gegen Activision Blizzard ist vor allem das Gaming-Studio Blizzard in der Kritik. Nach der Klage meldeten sich einige ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Blizzard zu Wort und erzählte ihre Erfahrungen bei dem renommierten Spielehersteller (WoW, Overwatch, Diablo, Hearthstone).

Das ist die Vorgeschichte:

Vor wenigen Tagen wurde die Klage einer kalifornischen Behörde gegen Activision Blizzard öffentlich. Der war eine zweijährige Untersuchung vorausgegangen. In der Klage warf man Activision Blizzard wiederholt vor, sie würden Frauen schlechter bezahlen und behandeln als Männer. Zudem sei es in der Firma zu zahlreichen Fälle von sexueller Belästigung gekommen, auf die nicht richtig reagiert worden sei. Viele der Vorwürfe richteten sich gegen Blizzard und hier konkret gegen das Team um WoW.

In einem ersten Statement wiest Activision Blizzard diese Vorwürfe zurück. Sie seien verzerrt und falsch. Intern kursieren aber Mails, die den Mitarbeitern versichern, man nehme diese Vorwürfe sehr ernst.

Auf Twitter haben sich einige ehemalige Entwickler und Entwicklerinnen von Blizzard gemeldet, die ihre Erfahrungen in der Firma schildern.

„Schwer wen zu finden, der nicht gesehen hat, wie gekokst wurde“

Das sagen ehemalige Mitarbeiterin von Blizzard: Auf Reddit gibt es eine Liste von 29 ehemaligen Angestellten bei Blizzard, die sich zu den Tweets geäußert haben (via reddit).

Eine Mitarbeiterin, Cher Scarlett, war 2015 bis 2016 etwa ein Jahr bei Blizzard. Sie arbeitet als Software-Engineer. Scarlett schreibt zu den Vorwürfen:

„Das war lange überfällig. Es würde mir echt schwerfallen, jemanden zu finden, der nicht Zeuge davon wurde, wie es zu Sex in der Gamer-Lounge kam, wie Kokain in Toiletten genommen wurde, während eines Cube-Crawls, oder der nicht mindestens einmal gesehen hat, wie eine Frau sexuell belästigt wurde. Blizzard hat behauptet, der Bericht der Behörde sei falsch/irreführend/unverantwortlich. Ich kann euch sagen: Ich wusste, was in dem Bericht steht, bevor ich ihn gelesen habe, von meiner Zeit dort. Und ich war nur ein Jahr da. Ich hab „ALL DIESE DINGE“ gesehen.“ Cher Scarlett, Software Engineer, 1 Jahr bei Blizzard

Die Entwicklerin sagt, sie hätte mit Mitarbeitern telefoniert und vor Freude geweint, dass das endlich alles rauskomme. Sie habe damals noch von einem ihrer Peiniger eine Beschwerde erhalten, nachdem sie sich selbst wegen Belästigung beschwert hatte.

Sie musste mitansehen, wie eine ihrer besten Freunde immer wieder traumatisiert wurden. Für sie sei es schlimm gewesen, dass die „Men in Power“ die letzten Jahre immer wieder belohnt wurden. Deren Namen jetzt in dem Bericht zu lesen bedeute ihr alles.

Sie erhebt spezifisch Vorwürfe gegen den ehemaligen Technik-Chef von Blizzard, Ben Kilgore. Der hat das Unternehmen 2018 verlassen.

Mittlerweile arbeitet die Entwicklerin für Apple.

„Ich hab mir viele Ausreden ausgedacht, um bei Blizzard zu bleiben, weil es so cool war, dort zu arbeiten“

Eine andere Mitarbeiterin war 6 Jahre bei Blizzard, bis sie im April 2019 die Firma verließ. Sie sagt:

„Es ist 2,5 Jahre her und ich trage immer noch eine Menge Schmerz aus meiner Zeit von Blizzard in mir. Ich blieb zu lange (7 Jahre) und hielt am Etikett „Blizzard“ fest. Jetzt bin ich endlich in einer Firma, die mich fair bezahlt und fair behandelt.“ Nicki Broderick, Producer, 6 Jahre bei Blizzard

Sie sagt, bei Blizzard habe sie mit 20 als Praktikantin angefangen und gedacht, es sei normal, dass sie so behandelt wurde – das wäre in der Gaming-Industrie eben so. Als sie sich beschwert hat, hätte sie von der Personalabteilung gesagt bekommen: „Du benimmst dich wie eine Göre“.

Lange Zeit habe sie geglaubt, das aushalten zu müssen, um weiterzukommen und befördert zu werden. Letztlich hätte sie sich eine Menge Ausreden einfallen lassen, um weiter bei Blizzard zu arbeiten, weil es so cool war, für Blizzard zu arbeiten.

Die Entwicklerin arbeitet jetzt als Producer für „Second Dinner“, die Firma von Hearthstone-Guru Ben Brode.

Ein männlicher Ex-Mitarbeiter von Blizzard ist mittlerweile bei Riot. Er sagt.

„Ich habe eine Menge dieser Dinge und mehr gesehen, was meinen weiblichen Kollegen passiert ist, während meiner Zeit bei Blizzard: Viele Fälle von Diskriminierung und Belästigung wurden unter den Teppich gekehrt. Uns wurde gesagt, die problematischen Personen seien „zu weit oben“, um gegen sie irgendwas zu machen. Manche Dinge ändern sich eben nie.“ Bret Forbes, Community Manager, 3 Jahre bei Blizzard

Der Entwickler sagt: Es gebe auch viele großartige Menschen in der Firma, die hart für Veränderung kämmen. Er glaubt Blizzard sei gerade in einer Phase der Veränderung.

Großes Problem: Meldungen an die Personal-Abteilung brachten nichts

Wie ist der Tenor sonst? Der Tenor in den Nachrichten ist sehr persönlich, oft zwiegespalten. Viele scheinen mit ihrer Zeit bei Blizzard zu hadern. Einige sagen, sie bewundern den Mut der Frauen, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Sie selbst seien noch nicht bereit dazu. Andere bedauern es, dass sie während ihrer Zeit bei Blizzard Dinge ausgehalten haben, um ihren Job nicht zu gefährden. Eine Mitarbeiterin sagt etwa, sie werde gerade von Blizzard entlassen und wolle sich daher nicht zu Wort melden.

Es gibt aber einige Dinge, die aus den Postings der knapp 30 ehemaligen Angestellten herausstechen:

Viele betonen, es gebe tolle Leute bei Blizzard, man liebe die Spiele dort und habe den Job an sich geliebt

Aber es gäbe eben einige Leute in Macht-Positionen, die sich wirklich mies verhalten

Immer wieder wird betont, dass sich die Opfer von sexueller Belästigung und Diskriminierung hilflos fühlten, weil sie sich nicht an die Personal-Abteilung wenden konnten

Viele der Fälle seien vor Jahren schon gemeldet worden – aber die Meldungen hätten nichts gebracht. Sie wären eher noch negativ auf die Beschwerde-Steller zurückgefallen

Einer sagt: “An die Personal-Abteilung wendest du dich nur, wenn du willst, dass die ganze Firma über das Thema redet” (via twitter)

Es wird auch klargemacht, diese Beschwerden hätten nichts mit Activision zu tun, die Probleme hätten nicht erst mit der Übernahme durch Activision angefangen, sondern das sei tatsächlich ein „Blizzard“-Problem

In WoW protestierten die Spieler gegen das Verhalten von einigen Blizzard-Mitarbern:

