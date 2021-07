Die Klage einer kalifornischen Behörde gegen Blizzard schlägt hohe Wellen. Selbst in World of Warcraft wird protestiert und Jagd auf „Afrasiabi“-NPCs gemacht.

Vor einigen Tagen kam es zu neuen Anschuldigungen gegen Activision Blizzard. Im Unternehmen soll es eine Kultur der Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe geben, eine Behörde des Staates Kalifornien hat nun Anklage erhoben. Das schlägt hohe Wellen in der Community von World of Warcraft – Spieler demonstrieren zu Hunderten.

So protestieren Spieler in WoW: Auf den RP-Realms „Wyrmrest Accord“ und „Moon Guard“ veranstaltete die Gilde „Fence Macabre“ eine Protest-Aktion, an der sich hunderte Spieler beteiligten. Sie sammelten sich in Oribos und setzten sich alle vor das Gasthaus, wo sie über Stunden saßen und die Anschuldigungen diskutierten.

Dabei wurde auch angeregt darüber gesprochen, wie mit dem Vorfall aus Sicht der Spieler umgegangen werden sollte. So manch einer bereut, dass er ein Abo über viele Monate abgeschlossen hat und würde am liebsten sofort aussteigen oder hat das Abo bereits gekündigt. Andere haben sich dem Anschein nach direkt dauerhaft verabschiedet und World of Warcraft sowie andere Blizzard-Spiele deinstalliert.

Spieler demonstrieren vor dem Gasthaus und das mitunter über Stunden.

Das ist die Diskussion auf reddit: Die negative Stimmung zeigt sich auch im Subreddit von World of Warcraft. Es gibt zahlreiche Threads, in denen wild über das Thema diskutiert wird – die meisten anderen Themen werden aktuell davon verdrängt.

Die Moderatoren der Subreddits haben auch ebenfalls ein Statement dazu veröffentlicht (via reddit/r/wow) und erklärt, dass sie nicht für Blizzard arbeiten und solche Diskussionen zulassen, da sie wichtig sind. Im WoW-Subreddit ist man sogar noch ein bisschen weiter gegangen und hat die Unzufriedenheit sogar in die Nutzer-Anzeige eingebaut. Anstelle von Aussagen wie „So viele Mitglieder gibt es gerade hier im Subreddit“, lässt sich lesen:

„2.150.710 Spieler haben die Schnauze voll von Blizzard.

12.311 Abonnenten kündigen jede Minute.“

NPC von WoW-Entwickler spürt den Zorn der Spieler

An diesem NPC lassen Spieler ihren Unmut aus: Besonders sauer macht viele Spieler der ehemalige Entwickler Alex Afrasiabi. Der hatte im vergangenen Jahr ohne großes Aufsehen Blizzard verlassen: Afrasiabi wird explizit in der Klageschrift der Behörde als jemand aufgeführt, der sich Frauen gegenüber besonders schlecht verhalten hat. Ihm wird vorgeworfen, Mitarbeiterinnen regelmäßig sexuell belästigt zu haben – das war wohl so massiv, dass man sein Büro intern als die „Cosby Suite“ bezeichnet, benannt nach Schauspieler Bill Cosby, dem von über 60 Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden.

Besonders ärgert viele hier, dass Afrasiabi eine ganze Reihe von NPCs und Gegenstände in World of Warcraft hat, die nach ihm benannt wurden – darunter vor allem der Field Marshall Afrasiabi, der am Eingang von Sturmwind steht. Auf vielen Realms haben es sich Horde-Spieler zur Aufgabe gemacht, den Marshall zu töten.

Es gibt auch Meldungen davon, dass Blizzard bereits damit begonnen hat, den Afrasiabi-NPC zu despawnen, das scheint jedoch nicht auf allen Realms und inkonsistent zu sein (via reddit).

Vorfall reiht sich in negative Serie ein: Der neuste Vorfall ist nur ein weiterer in einer großen Liste aus Skandalen – wenn auch wohl einer der heftigsten bisher. Schon in in den letzten Jahren stand Blizzard viele Male in der Kritik. Dabei ging es häufig um das Entlassen von Hunderten Mitarbeitern, riesige Bonus-Zahlungen für die Chefs, die unrühmliche „Blitzschung“-Affäre oder einfach den katastrophalen Zustand von Warcraft III: Reforged.

Viele Spieler scheinen nun einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen und erwarten von Activision Blizzard, dass es drastische Änderungen gibt oder kehren dem Unternehmen und deren Spielen gänzlich den Rücken.

Wie werdet ihr das handhaben? Lassen Euch diese Berichte und Anschuldigungen kalt? Wartet ihr erst auf das Ergebnis? Oder zieht ihr schon jetzt eure Konsequenzen aus den Vorfällen?